El Toyota más vendido en España no es un SUV

Coches y Motos 10 OCT 2026 - 03:03h.

Toyota sigue arrasando en ventas en España

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Toyota manda actualmente en el mercado español. La firma japonesa matriculó 9.172 coches durante septiembre y terminó como la marca más vendida del mes. Su ventaja resulta todavía más llamativa al observar el acumulado anual. Entre enero y septiembre alcanza 80.684 matriculaciones, suficientes para ocupar también la primera posición.

La diferencia respecto a sus perseguidores es considerable. Volkswagen, segunda clasificada durante 2026, acumula 57.609 unidades. Toyota le saca así más de 23.000 coches. Sin embargo, detrás de ese dominio aparece una circunstancia curiosa. Su modelo más vendido no es ninguno de los numerosos SUV que forman actualmente su catálogo.

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Ese honor corresponde al Toyota Corolla. El compacto consiguió 2.138 matriculaciones en septiembre, suficientes para terminar cuarto en el mercado español. Además, entre enero y septiembre acumula 19.257 unidades. Esa cifra coloca al Corolla tercero en la clasificación general de modelos durante 2026.

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Muy cerca aparece el Toyota C-HR, pero todavía no consigue superarlo. El SUV alcanzó 2.121 matriculaciones en septiembre y suma 18.051 unidades durante el año. La diferencia entre ambos es de 1.206 coches. El C-HR ocupa actualmente la cuarta posición del mercado español, justo por detrás de su compañero de gama.

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Toyota cuenta además con otro SUV entre los modelos destacados. El Yaris Cross consiguió 1.720 matriculaciones en septiembre y acumula 15.738 durante 2026. El Yaris convencional alcanza 13.269 unidades. Más lejos queda el RAV4, con 4.893 coches vendidos desde enero y 911 durante septiembre.

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También empieza a hacerse un hueco el nuevo Toyota C-HR+ eléctrico. El modelo registró 438 unidades durante septiembre y acumula 3.359 matriculaciones este año. Toyota tiene así SUV de prácticamente todos los tamaños y tecnologías, pero el Corolla continúa al pie del cañón y mantiene el primer puesto dentro de la propia marca.

Todo sucede además en un mercado que sigue creciendo. España registró 68.544 matriculaciones en septiembre, un 10,2% más que un año antes. El acumulado alcanza ya 912.059 unidades, con un crecimiento del 6,7%.