El Toyota más atractivo de la era moderna de la marca es de 2020

Coches y Motos 06 OCT 2026 - 17:08h.

Un icónico deportivo sentenciado por las normativas anticontaminación

El nuevo Toyota empieza a ser considerado el coche más bonito de toda la historia de Toyota

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Toyota es conocida por sus híbridos, sus SUV y por fabricar coches capaces de durar muchos años. Pero también tenía en España algo bastante diferente. El Toyota GR Supra recuperaba uno de los nombres más importantes de la compañía y lo hacía con una carrocería que, para muchos, sigue siendo de las más atractivas de la era moderna de Toyota.

La quinta generación había comenzado su andadura poco antes, pero 2020 fue un año especialmente importante para el Supra en España. Toyota amplió entonces su oferta con una versión de acceso equipada con un motor 2.0 turbo. Se situaba por debajo del conocido seis cilindros y hacía algo más accesible este deportivo de propulsión trasera.

Otro deportivo que sucumbe a la era de la electrificación

Ese 2.0 turbo de cuatro cilindros entregaba 258 CV y 400 Nm. Estaba asociado a una transmisión automática de ocho velocidades y enviaba toda la potencia al eje posterior. El GR Supra podía acelerar de 0 a 100 km/h en 5,2 segundos y tenía su velocidad máxima limitada electrónicamente a 250 km/h.

Por encima estaba la versión que mejor representaba el carácter del modelo. Su 3.0 turbo de seis cilindros en línea, de origen BMW, ofrecía inicialmente 340 CV en Europa. También utilizaba propulsión trasera y cambio automático. Su particular configuración técnica se debía a que el Supra compartía buena parte de su desarrollo con el BMW Z4.

Hasta 441 CV en su versión más prestacional

Pero Toyota consiguió darle una personalidad completamente diferente. El Supra era un cupé biplaza de 4,38 metros de longitud, con un capó muy largo, una posición de conducción baja y unas proporciones difíciles de confundir. El habitáculo también tenía clara influencia de BMW, aunque Toyota introdujo sus propios ajustes y una puesta a punto específica.

La historia de esta generación ha terminado recientemente. Toyota fue desarrollando diferentes evoluciones y acabó despidiéndose con versiones como el Lightweight Evo y, especialmente, el espectacular A90 Final Edition. Este último llevó el seis cilindros hasta los 441 CV y tuvo una producción muy limitada para Europa.

Actualmente, el GR Supra ya no puede configurarse normalmente como un Toyota nuevo en España. Puede quedar alguna unidad de stock, mientras que el mercado de ocasión se convierte en la alternativa para conseguirlo.