Bonito, más accesible y, para algunos, más interesante que el Volkswagen T-Roc

Coches y Motos 10 OCT 2026 - 18:18h.

El SUV alemán tiene cada vez más rivales de muy bien nivel

Volkswagen reinventa el Polo

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El Volkswagen T-Roc se ha convertido en uno de los SUV más reconocibles de su categoría. Tiene una imagen moderna, una gama de motores amplia y el respaldo de una marca con mucho peso en Europa. Sin embargo, el Suzuki S-Cross ofrece una alternativa que merece bastante más atención de la que recibe habitualmente.

Es un coche más discreto, pero también práctico, bien equipado y con una característica que puede resultar decisiva para determinados compradores: la posibilidad de combinar hibridación ligera con tracción total. Y todo ello con ofertas que permiten situarlo por debajo del Volkswagen.

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Un diseño sencillo que ha ganado personalidad

El S-Cross actual tiene poco que ver con aquel primer modelo de aspecto más cercano a un turismo elevado. La evolución estética incorporó un frontal mucho más vertical, una parrilla grande y faros LED que le dan una apariencia más robusta.

Los pasos de rueda están protegidos por molduras oscuras y la carrocería mantiene unas formas bastante rectas. No busca parecer un cupé ni recurre a detalles especialmente extravagantes para llamar la atención.

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Precisamente esa sencillez puede resultar atractiva. El Suzuki tiene una imagen limpia, con una altura razonable y unas proporciones que no parecen excesivas para utilizarlo diariamente.

Mide unos 4,30 metros, por lo que resulta fácil de manejar en ciudad. Al mismo tiempo, ofrece un maletero de 430 litros, suficiente para las necesidades habituales de una pareja o una familia pequeña.

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El T-Roc de nueva generación es algo más grande y dispone de mayor capacidad de carga, pero también exige convivir con unas dimensiones superiores.

Etiqueta ECO sin necesidad de enchufarlo

La gama actual del S-Cross utiliza un motor de gasolina turbo de 1,4 litros acompañado por un sistema de hibridación ligera. Desarrolla 110 CV y obtiene la etiqueta ECO de la DGT.

No es una mecánica especialmente potente, pero encaja bien con el planteamiento del coche. Ofrece prestaciones suficientes para desplazamientos cotidianos y viajes por carretera, con un consumo homologado que parte de aproximadamente 5,4 litros cada 100 kilómetros.

El comprador puede escoger cambio manual o automático dependiendo de la versión. También existen configuraciones con tracción total AllGrip, una posibilidad especialmente interesante para quien viva en zonas donde la lluvia, la nieve o las carreteras de montaña formen parte de la rutina.

Es ahí donde el Suzuki encuentra uno de sus argumentos más particulares. Muchos SUV pequeños tienen una apariencia robusta, pero ofrecen únicamente tracción delantera. El S-Cross permite ir un poco más allá sin necesidad de comprar un todoterreno grande.

El precio también juega a su favor

Según las ofertas publicadas por Qué coche me compro, el Suzuki S-Cross puede encontrarse desde 25.599 euros, frente a los 28.600 euros anunciados para el Volkswagen T-Roc. Son precios comerciales sujetos a disponibilidad y condiciones, no tarifas oficiales sin descuentos.

La diferencia ronda los 3.000 euros y resulta suficientemente importante como para tenerla en cuenta. Suzuki anuncia además en su propia web un precio de acceso de 27.222 euros para el S-Cross, bajo sus condiciones comerciales.

En equipamiento tampoco se queda necesariamente corto. Dependiendo del acabado puede incorporar control de crucero adaptativo, cámara trasera, climatizador, asientos calefactados, techo solar y diferentes asistentes de seguridad.

El Volkswagen tiene a su favor un interior más moderno, mayor capacidad de maletero y una gama con más posibilidades. Es un producto más reciente y con un planteamiento tecnológico ambicioso.

El Suzuki responde con una fórmula bastante menos complicada. Tiene un diseño agradable, etiqueta ECO, un maletero aprovechable y la posibilidad de incorporar tracción total.

No necesita ganar en todos los apartados para resultar una compra interesante. Para quien valore la sencillez, quiera controlar el presupuesto y prefiera un SUV compacto que pueda desenvolverse también fuera del asfalto, el S-Cross ofrece razones suficientes para planteárselo antes que el T-Roc.