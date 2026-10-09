Más práctico y, para muchos compradores, una elección más acertada que el Peugeot 3008

Coches y Motos 09 OCT 2026 - 06:11h.

Espacio, eficiencia y buen equipamiento con dos motores electrificados desde 28.468 euros

El nuevo Peugeot parece un SUV premium alemán y muchos creen que es el coche más bonito que ha lanzado Peugeot

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El Renault Austral es uno de esos SUV que buscan convencer sin recurrir a soluciones demasiado complicadas. Frente a un Peugeot 3008 más atrevido en diseño, el Renault apuesta por el equilibrio. Ofrece buen espacio, un comportamiento agradable y una gama mecánica sencilla. Para muchas familias, esa combinación puede terminar siendo más importante que una imagen especialmente llamativa.

Con 4,51 metros de largo y una batalla de 2,67 metros, el Austral encaja perfectamente entre los SUV familiares. Su maletero parte de 500 litros y puede alcanzar 1.525 litros con los asientos abatidos. Por dimensiones y planteamiento, sus principales rivales son el Kia Sportage, Nissan Qashqai y Toyota Corolla Cross.

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Dos versiones mecánicas y tres acabados

Renault ofrece únicamente dos versiones mecánicas. La más asequible utiliza un motor de gasolina 1.3 con tecnología MHEV. Desarrolla 158 CV y 270 Nm, está asociado a un cambio automático CVT y mueve las ruedas delanteras. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,9 segundos y alcanza 180 km/h.

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Esta versión registra un consumo medio de 6,4 litros cada 100 kilómetros y está disponible desde 28.468 euros, tanto al contado como financiando. Por encima aparece el E-Tech Full Hybrid de 200 CV, una alternativa especialmente interesante para quienes buscan reducir el consumo.

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Las dos versiones con etiqueta ECO y tres acabados a elegir

El híbrido combina su tecnología con un bloque 1.2 y entrega 205 Nm. Completa el 0 a 100 km/h en 8,4 segundos, alcanza 175 km/h y homologa solamente 4,7 l/100 km. El precio también sigue siendo razonable para su potencia: parte de 31.543 euros al contado o financiando.

La gama se estructura mediante los acabados Evolution, Techno y Esprit Alpine. Desde las versiones más sencillas ya encontramos cuadro digital, openR link de 9 pulgadas con servicios de Google, climatizador bizona, cámara trasera, faros LED Pure Vision, llantas de 17 pulgadas y control de crucero adaptativo inteligente. Mientras que, en seguridad, el Austral ofrece frenada automática con detección de peatones y ciclistas, mantenimiento de carril, detector de fatiga y sensores de aparcamiento.