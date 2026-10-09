Kia demuestra otra vez su talento para los coches bonitos con uno de los diseños más logrados

Coches y Motos 09 OCT 2026 - 18:59h.

Además, lo puedes elegir con dos tipos de carrocería

Kia revoluciona el segmento de los monovolúmenes

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Hubo una época en la que comprar un Kia era principalmente una decisión racional. Eso ha cambiado por completo. La firma coreana lleva años demostrando que también sabe fabricar coches capaces de entrar por los ojos. El Kia EV4 es probablemente uno de los mejores ejemplos. Un eléctrico con mucha personalidad que, además, puede elegirse con dos carrocerías muy diferentes.

La primera es un compacto de 4,43 metros, con una larga batalla de 2,82 metros y 435 litros de maletero. Su diseño difícilmente se confunde con el de otro coche. Kia propone así una alternativa a modelos como el Volkswagen ID.3, Nissan Leaf o Peugeot e-308, pero con una estética bastante más atrevida.

204 CV de potencia y hasta 625 km de autonomía

Todos los EV4 utilizan un motor eléctrico de 204 CV. La versión de acceso equipa una batería de 58 kWh, ofrece 440 kilómetros de autonomía y acelera de 0 a 100 km/h en 7,4 segundos. Su velocidad máxima está limitada a 170 km/h. Lo realmente llamativo aparece en el precio: Kia lo anuncia desde 24.040 euros.

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Quien necesite viajar más puede elegir la batería de 81 kWh. La potencia permanece en 204 CV, pero la autonomía aumenta hasta 625 kilómetros WLTP. Esta versión parte de 29.310 euros. La gama se organiza en los acabados Air, Earth Launch Edition y GT-Line, por lo que también existe bastante margen para configurar el coche.

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El Air ya trae dos pantallas de 12,3 pulgadas, navegador Kia Connect, climatizador bizona, control de crucero adaptativo, cámara trasera, sensores de aparcamiento y faros LED. Earth añade elementos como los tiradores integrados, asiento eléctrico, cargador inalámbrico y asistente de ángulo muerto. El GT-Line remata el conjunto con llantas de 19 pulgadas, cámara 360º, asientos calefactables y estacionamiento remoto.

Un Kia, dos tipos de clientes

Pero Kia todavía guardaba un as en la manga. El EV4 también existe como Fastback. Esta berlina crece hasta los 4,73 metros y ofrece 490 litros de maletero. Conserva los 204 CV y, con la batería pequeña, alcanza 456 kilómetros de autonomía. Su precio comienza en 30.250 euros.

La versión más capaz del EV4 Fastback combina esos mismos 204 CV con la batería de 81 kWh. Aquí la autonomía llega nada menos que a 633 kilómetros y el precio parte de 35.520 euros.