El nuevo Dacia es, para muchos, el modelo más bonito de la historia de la marca

Coches y Motos 06 OCT 2026 - 03:48h.

Los primeros pedidos se podrán realizar antes de que acabe el otoño

Este eléctrico es ya un serio problema para Dacia

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Dacia lleva años alejándose de aquella imagen de fabricante centrado únicamente en coches baratos. El nuevo Dacia Striker lleva esa transformación todavía más lejos. Es un crossover de líneas estilizadas, aspecto robusto y una imagen mucho más elaborada. Para muchos, incluso puede ser el Dacia más bonito presentado hasta ahora.

También es un coche considerablemente grande. Alcanza los 4,62 metros de longitud, mide 1,82 metros de ancho y tiene 2,70 metros de batalla. El habitáculo ofrece cinco plazas y detrás queda un enorme maletero de 600 litros. Dacia estrenará además un portón eléctrico con apertura manos libres.

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El Dacia que marcará una nueva era en la marca rumana

El cambio continúa al sentarse al volante. El Striker estrena un puesto de conducción más moderno, con instrumentación digital de 7 pulgadas y una pantalla multimedia central de 10 pulgadas. Hay Android Auto, Apple CarPlay y el conocido sistema YouClip, que permite colocar diferentes accesorios en varios puntos del habitáculo.

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Dacia también ha prestado atención al confort. Habrá un gran techo panorámico fijo y un suelo de maletero dividido en tres secciones. Los asientos posteriores pueden abatirse para ganar capacidad. La marca quiere que el Striker sea un coche familiar y práctico, pero sin renunciar a una presentación más cuidada.

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Dacia apostará por varias fórmulas mecánicas

La oferta mecánica arrancará con el mild hybrid-G 140, que combina un motor 1.2 turbo, hibridación ligera de 48 voltios y funcionamiento con gasolina o GLP. Entrega 140 CV y estará disponible con cambio manual. Una propuesta pensada especialmente para mantener bajos los costes de utilización.

Por encima encontramos el hybrid 155, que apuesta por una hibridación completa y puede realizar buena parte de los recorridos urbanos utilizando únicamente electricidad. La tercera posibilidad será el hybrid 150 4x4, con un motor eléctrico encargado del eje posterior y diferentes programas específicos para circular fuera del asfalto.

Todo apunta, además, a que Dacia mantendrá uno de sus principales argumentos: el precio. La propia compañía ha confirmado que el Striker partirá por debajo de 25.000 euros, con apertura de pedidos prevista para otoño de 2026.