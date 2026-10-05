Coches y Motos 05 OCT 2026 - 21:10h.

Disponible también para profesionales

Smart pone un SUV eléctrico tan tecnológico, pero con un precio tan competitivo, que ni Volvo ni Mini consiguen ofrecer una propuesta equivalente

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Dacia lleva años demostrando que un coche eléctrico no tiene por qué ser caro. El Spring es el mejor ejemplo. La marca mantiene su apuesta por un modelo pequeño, sencillo y pensado principalmente para la ciudad. Con las ayudas públicas aplicadas, su precio puede quedarse en apenas 11.559 euros.

El Spring tampoco intenta aparentar lo que no es. Mide solamente 3,70 metros de largo y tiene una batalla de 2,42 metros. Es pequeño y fácil de manejar, especialmente en calles estrechas y aparcamientos. Aun así, ofrece un maletero de 288 litros, suficiente para la compra o el equipaje habitual de una pareja.

Menos de 12.000 euros y 100 CV de potencia

Para particulares, Dacia ofrece actualmente la versión Electric 100. Su motor desarrolla 100 CV y 137 Nm de par máximo. El Spring acelera de 0 a 100 km/h en 9,4 segundos y alcanza una velocidad máxima de 125 km/h. No busca prestaciones deportivas, pero tiene potencia de sobra para su uso habitual.

La batería tiene una capacidad de 24 kWh. Con ella, el Spring puede recorrer hasta 226 kilómetros según el ciclo WLTP. La cifra aumenta hasta aproximadamente 300 kilómetros cuando se utiliza únicamente en ciudad, precisamente el terreno donde un eléctrico pequeño puede sacar mayor partido a su mecánica.

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También hay una versión para profesionales

Dacia tampoco ha dejado el equipamiento bajo mínimos. El acabado Extreme incluye aire acondicionado, elevalunas eléctricos, cierre centralizado, ordenador de viaje y sensores de aparcamiento. También incorpora alerta de carril, detector de fatiga y luces diurnas LED. La dotación puede completarse con navegador, pantalla táctil, Apple CarPlay y Android Auto.

La gama guarda además una alternativa bastante diferente. El Spring Cargo está pensado para un uso profesional y utiliza un motor eléctrico de 70 CV. Su autonomía homologada alcanza los 231 kilómetros. Con las ayudas públicas incluidas, esta variante está disponible desde 12.509 euros, manteniendo la misma filosofía de reducir costes al máximo.