Coches y Motos 05 SEP 2026 - 09:07h.

La marca coreana tiene un SUV que muchos consideran uno de los mejores de su categoría

El KGM irrompible que, para muchos, es el mejor para familias

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Encontrar un SUV familiar de grandes dimensiones, mecánica híbrida y más de 200 CV por el precio de un todocamino compacto no es habitual. Precisamente esa es la propuesta del nuevo KGM Torres HEV, un modelo que combina amplitud, abundante equipamiento y etiqueta ECO desde aproximadamente 31.500 euros antes de promociones.

Con descuentos, su precio puede acercarse a los 27.800 euros, una cifra especialmente llamativa para un coche de 4,71 metros. El Torres se sitúa por tamaño cerca de modelos como el Skoda Kodiaq, el Peugeot 5008 o el Toyota RAV4, pero cuesta menos que muchas versiones de acceso de sus rivales.

Un sistema híbrido con 204 CV

El KGM Torres HEV combina un motor de gasolina turboalimentado de 1,5 litros con dos unidades eléctricas y una batería de 1,83 kWh. El sistema entrega una potencia conjunta máxima de 204 CV y puede funcionar en diferentes modos según las condiciones de circulación.

En algunos momentos, el motor de gasolina actúa como generador y es la unidad eléctrica la encargada de mover las ruedas. En otros, ambos propulsores trabajan conjuntamente para obtener el mejor rendimiento posible.

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Todo el proceso se gestiona automáticamente, sin que el conductor tenga que intervenir. El resultado es una respuesta suave y una mayor presencia del modo eléctrico en ciudad. Su consumo homologado se sitúa alrededor de los 5,9 litros cada 100 kilómetros, una mejora importante respecto al Torres de gasolina, que supera los ocho litros.

Además, recibe la etiqueta ECO de la DGT y no necesita conectarse a ningún punto de carga.

Mucho espacio y un maletero enorme

El Torres mide 4,71 metros de longitud, 1,89 metros de anchura y 1,72 metros de altura. Su diseño cuadrado permite aprovechar bien el habitáculo, especialmente en las plazas traseras, donde ofrece mucho espacio para las piernas y la cabeza.

Los respaldos posteriores pueden reclinarse para aumentar la comodidad durante los viajes. El único inconveniente es que solamente está disponible con cinco plazas, mientras que algunos rivales de tamaño parecido permiten instalar una tercera fila.

KGM anuncia 839 litros de maletero medidos hasta el techo. Hasta la cortinilla, la capacidad se sitúa alrededor de los 600 litros, que continúa siendo una cifra excelente. Al abatir los asientos posteriores, el volumen puede superar los 1.660 litros.

Un equipamiento que sorprende por su precio

El interior incorpora dos pantallas de 12,3 pulgadas unidas visualmente bajo una misma superficie. Una se utiliza para la instrumentación y la otra concentra el sistema multimedia, la conectividad y parte de los controles del climatizador.

La dotación puede incluir Apple CarPlay, Android Auto, climatizador automático bizona, cámara trasera y sensores de aparcamiento. Los acabados superiores añaden elementos como tapicería de cuero sintético, asientos y volante calefactados, cargador inalámbrico, iluminación ambiental o portón eléctrico.

También dispone de frenada automática de emergencia, asistente de mantenimiento de carril y control de crucero adaptativo en las versiones automáticas.

No es perfecto, pero ofrece mucho por cada euro

El KGM Torres HEV no pretende igualar el refinamiento de un SUV premium. En su interior hay algunos plásticos duros, ciertos controles dependen demasiado de la pantalla y su comportamiento prioriza claramente el confort frente a la agilidad.

La versión híbrida tampoco ofrece tracción total, disponible únicamente con el motor convencional de gasolina. A cambio, presenta una combinación difícil de superar: 204 CV, etiqueta ECO, cerca de 600 litros útiles de maletero y un equipamiento muy completo.

Por tamaño y prestaciones, debería costar bastante más. Esa diferencia entre lo que ofrece y lo que pide convierte al Torres híbrido en uno de los SUV familiares más difíciles de ignorar.