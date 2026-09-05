Coches y Motos 05 SEP 2026 - 07:46h.

La marca premium francesa va a por Mercedes y compañía con este compacto

DS tiene una alternativa más atractiva a Tesla

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DS Automobiles actualiza uno de sus coches más representativos. El antiguo DS 4 evoluciona para adoptar la denominación DS Nº4, estrena una imagen mucho más llamativa y recibe una gama completamente electrificada. El resultado es un compacto premium que busca diferenciarse del Audi A3, el BMW Serie 1 y el Mercedes Clase A mediante el diseño y el refinamiento.

Con 4,40 metros de longitud y una silueta situada a medio camino entre un compacto tradicional y un crossover, el nuevo modelo conserva unas proporciones muy reconocibles. Su renovación se concentra especialmente en el frontal, inspirado directamente en el prototipo DS E-Tense Performance.

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Una firma luminosa difícil de confundir

El elemento más característico del nuevo DS Nº4 es su iluminación. Una fina línea horizontal atraviesa la parrilla y conecta los grupos ópticos con el emblema central, que también puede estar iluminado. En los extremos aparecen unas luces diurnas verticales con forma de V que proporcionan al coche una identidad propia.

La parrilla es ahora más ancha y la superficie frontal presenta un aspecto más limpio. Las llantas pueden alcanzar las 20 pulgadas, mientras que la parte trasera conserva su caída pronunciada y sus formas musculosas.

No es un rediseño completo, pero los cambios consiguen modernizar notablemente el conjunto. Frente a la sobriedad de algunos rivales alemanes, DS apuesta por una estética más atrevida y por numerosos detalles decorativos.

Un interior diferente al de cualquier rival

El habitáculo continúa siendo uno de sus grandes argumentos. DS combina superficies suaves, Alcantara, cuero Nappa y las características inserciones Clous de Paris, inspiradas en la alta relojería.

El salpicadero presenta una distribución minimalista, con buena parte de las funciones integradas en la pantalla central. El sistema DS Iris ofrece navegación conectada, servicios en línea, actualizaciones remotas y un asistente de voz. También puede incorporar instrumentación digital, Head-Up Display y diferentes ayudas avanzadas a la conducción.

Su diseño interior resulta más original que el de muchos competidores, aunque algunos mandos requieren cierto periodo de adaptación. Las plazas traseras tampoco son las más amplias del segmento, especialmente para adultos altos.

Una gama completamente electrificada

El DS Nº4 Hybrid representa la opción más sencilla. Combina un motor de gasolina de 1,2 litros con una unidad eléctrica integrada en la caja automática de seis relaciones. Desarrolla 145 CV y puede circular en modo eléctrico durante determinados momentos, especialmente en ciudad, sin necesidad de conectarlo a un cargador.

La variante híbrida enchufable aumenta la potencia hasta los 225 CV y homologa 81 kilómetros de autonomía eléctrica. Gracias a esa cifra obtiene la etiqueta CERO y permite completar numerosos desplazamientos diarios sin utilizar gasolina.

La gran novedad es el DS Nº4 E-Tense completamente eléctrico. Su motor desarrolla 213 CV y está alimentado por una batería de 58,3 kWh útiles. Puede recorrer hasta 450 kilómetros y admite cargas rápidas de 120 kW, suficientes para pasar del 20 al 80 % en aproximadamente media hora.

Diseño sin renunciar demasiado a la practicidad

La capacidad del maletero cambia según la mecánica. El híbrido ofrece 420 litros, el eléctrico alcanza 390 y el híbrido enchufable se queda en 360 litros. Son cifras razonables, aunque no convierten al Nº4 en el compacto más práctico de su categoría.

Su precio parte de aproximadamente 38.600 euros en la versión híbrida, antes de promociones. No es especialmente barato, pero compensa con una presentación muy cuidada, abundante tecnología y una personalidad difícil de encontrar en sus rivales.

El DS Nº4 no será la elección más convencional del segmento premium. Precisamente ahí reside buena parte de su atractivo: es diferente, elegante y permite elegir entre tres sistemas electrificados sin renunciar a una imagen realmente exclusiva.