Más confortable y, para muchos, mejor que la Triumph Scrambler 900, con una gran autonomía

Coches y Motos 05 SEP 2026 - 06:11h.

Se puede conseguir en dos colores distintos, como son el azul y el rojo

La nueva Triumph es, para muchos, la más bonita de la marca

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Hemos encontrado una alternativa mucho más llamativa que la Triumph Scramber 900, pues cuenta con todo lo necesario para destacar, y, además, es más cómoda. También ofrece una mayor autonomía, y una relación calidad precio difícil de igualar, lo que consigue convertir a la Fantic Caballero 700 Scrambler en una de las compras más seguras e inteligentes del mercado. Y se puede conseguir en dos colores distintos, como son el azul y el rojo.

Entre sus principales características, destacan el nuevo chasis mono viga de acero, los nuevos protectores del escape, el motor reajustado o la eliminación de la cubierta superior del faro delantero. Y en su interior, se esconde un propulsor desarrollado en colaboración con Yamaha, que es un CP2 bicilíndrico con 669 centímetros cúbicos de cilindrada, con una admisión y un escape reconfigurados y modificados, permitiendo una mejoría considerable en ambos procesos.

Las cifras que declara son de 74 CV de potencia a 9.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 70 Nm a 6.500 rpm. El consumo de combustible es bastante moderado, de apenas 3,9 litros por cada 100 kilómetros, lo que garantiza una autonomía considerable. Está asociado a una caja de cambios de seis velocidades, con embrague anti-rebote incorporado, y la IMU se encarga de gestionar todo lo necesario, como el control de tracción, los tres modos de conducción o el ABS. Y en la instrumentación se encuentra una pantalla TFT de 3,5 pulgadas redonda.

El precio de la Fantic Caballero 700 Scrambler es de 9.990 euros

Sorprendentemente, el precio que tiene esta Fantic Caballero 700 Scrambler es bastante accesible y moderado, pudiendo conseguirla si pagas un total de 9.990 euros, lo que nos parece una oportunidad muy interesante. Así que merece la pena aprovechar esta ocasión.