Más bonita y, para la mayoría, mejor que la Honda NT1100 y preparada para viajar sin límites

Coches y Motos 13 JUL 2026 - 00:28h.

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Hay motos de todo tipo, que nos encantan y nos dejan sin palabras, y que se consolidan en el mercado como algunas de las propuestas más llamativas. Un ejemplo claro de esto que comentamos es la Honda NT 1100, un modelo espectacular de principio a fin, al que se le pueden poner muy pocas pegas. Pero hay otra moto que es, para mucha gente, todavía mejor, tanto en el apartado estético como a nivel de tecnología, de equipamiento y de prestaciones. Es el caso de la QJ Motor SRT 900 SX, que a todos nos ha dejado totalmente sin palabras.

Consigue las mejores prestaciones fuera del asfalto, con unas modificaciones sutiles y efectivas en los componentes clave, y se puede elegir entre dos colores, como son el gris y el negro. Hace poco se actualizó, mejorando las suspensiones, ahora con el sello de Marzocchi, y también el equipo de frenos, que lleva la firma de Brembo. Y en el interior encontramos un propulsor bicilíndrico con doble árbol de levas, de 900 centímetros cúbicos de cilindrada, refrigerado por líquido y con embrague anti-rebote, así como quickshifter bidireccional.

Declara una potencia de 95 CV a 9.000 revoluciones por minuto, y un par máximo de 90 Nm a 6.500 rpm, además de poder seleccionar libremente entre tres modos de conducción. La seguridad es otro de los puntos fuertes de esta moto, que dispone de ayudas como el control de tracción desconectable, el ABS desconectable con la firma de Bosch, el detector de ángulo muerto, control de velocidad de crucero o cámara frontal HD. Y se corona con una pantalla TFT de siete pulgadas.

La QJ Motor SRT 900 SX cuesta 8.699 euros

Es complicado encontrar una moto mejor que esta QJ Motor SRT 900 SX, y a un precio más razonable. Y es que los 8.699 euros que cuesta nos parecen una oportunidad que no se puede dejar escapar.