Más atractivo y, para la mayoría, mejor que el Nissan Qashqai; un SUV pensado para hacer kilómetros

eldesmarque.com 11 JUL 2026 - 22:18h.

Elegancia, eficiencia y un equipamiento de alta categoría

Nissan tiene en esta versión del Qashqai un rey en eficiencia

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No todos los SUV están pensados para lo mismo. Algunos destacan en ciudad. Otros brillan cuando toca enlazar cientos de kilómetros por autopista sin que el conductor termine cansado. En este último grupo encaja perfectamente el Renault Austral, un modelo que ha sabido combinar confort, eficiencia y un comportamiento muy equilibrado. Para muchos, incluso resulta una opción más interesante que el Nissan Qashqai.

Su diseño transmite una imagen moderna y elegante. Pero no todo es cuestión de estética. También ofrece un interior amplio, una buena calidad de acabados y un generoso maletero de 500 litros, que puede alcanzar los 1.525 litros al abatir los asientos traseros. Entre sus principales rivales se encuentran el Kia Sportage, el propio Nissan Qashqai y el Toyota Corolla Cross.

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Espacio para toda la familia y máxima eficiencia en sus dos versiones

La gama comienza con un precio de 33.300 euros al contado o 28.468 euros financiados, una diferencia importante que lo convierte en una propuesta muy competitiva dentro de su categoría. Una oferta especialmente interesante para quienes buscan un SUV bien equipado sin disparar el presupuesto.

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La versión de acceso incorpora un motor 1.3 gasolina microhíbrido de 158 CV y 270 Nm de par máximo. Está asociado a un cambio automático CVT y a la tracción delantera. Completa el 0 a 100 km/h en 9,9 segundos, alcanza 180 km/h y registra un consumo medio de 6,4 l/100 km, además de disfrutar de la etiqueta ECO.

No escatima en equipamiento

El acabado Evolution ya ofrece una dotación muy completa. Incorpora faros LED Pure Vision, cuadro de instrumentos digital, sistema openR link con servicios de Google y pantalla de 9 pulgadas, climatizador automático bizona, control de crucero adaptativo, cámara de visión trasera, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, llantas de aleación de 17 pulgadas, detector de fatiga y frenada automática de emergencia con detección de peatones y ciclistas.