Coches y Motos 02 JUL 2026 - 23:46h.

El Citroën C3 eléctrico es una buena apuesta contra los low cost

El Citroën menos bonito es una ganga

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La democratización del coche eléctrico continúa avanzando y cada vez son más los fabricantes que buscan conquistar a los conductores con modelos asequibles. Sin embargo, no basta con ofrecer un precio bajo. Los compradores también exigen diseño, confort, tecnología y una autonomía suficiente para afrontar el día a día con tranquilidad. Precisamente ahí es donde el renovado Citroën ë-C3 quiere marcar la diferencia frente a alternativas como las de MG o Dacia.

Con una oferta que permite situarlo por debajo de los 12.000 euros al aplicar promociones y ayudas, el urbano eléctrico de la firma francesa se convierte en una de las propuestas más interesantes para quienes buscan un vehículo de cero emisiones sin realizar un gran desembolso. Pero su principal atractivo es que no se limita a competir por precio, sino que intenta ofrecer una experiencia de uso mucho más completa.

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Un urbano eléctrico con una filosofía diferente

El nuevo Citroën ë-C3 apuesta por una imagen completamente renovada respecto a su predecesor. Su diseño adopta rasgos inspirados en los SUV, con una carrocería de líneas robustas, una mayor altura libre al suelo y una presencia que transmite más personalidad que la de muchos modelos urbanos tradicionales.

En el habitáculo también se aprecia un importante salto de calidad. El salpicadero presenta un diseño moderno y funcional, con una distribución sencilla de los mandos y un sistema multimedia que ofrece conectividad con los principales servicios para smartphones. Todo ello acompañado por una instrumentación digital que facilita la consulta de la información durante la conducción.

Uno de los aspectos donde Citroën sigue marcando diferencias es el confort. La marca francesa mantiene su apuesta por una suspensión especialmente orientada a absorber las irregularidades del asfalto y unos asientos diseñados para ofrecer un elevado nivel de comodidad incluso en desplazamientos largos. Esto convierte al ë-C3 en una alternativa muy agradable tanto para moverse por ciudad como para afrontar trayectos interurbanos.

Su tamaño compacto facilita las maniobras y el aparcamiento, mientras que el espacio interior resulta suficiente para cubrir las necesidades de una familia pequeña o de quienes buscan un coche práctico para el uso diario.

Un precio muy competitivo con un equipamiento convincente

El gran argumento del Citroën ë-C3 sigue siendo su excelente relación entre precio y equipamiento. Gracias a las campañas comerciales y a las ayudas disponibles para la compra de vehículos eléctricos, su coste puede situarse por debajo de los 12.000 euros, una cifra que lo convierte en una de las opciones más asequibles del mercado.

A pesar de ello, no renuncia a elementos muy valorados por los usuarios actuales. Dependiendo del nivel de acabado, puede incorporar climatizador automático, pantalla táctil multimedia, compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay, cámara trasera, sensores de aparcamiento, iluminación LED y una completa dotación de asistentes a la conducción.

Su sistema eléctrico ofrece una autonomía suficiente para cubrir los desplazamientos habituales de la mayoría de conductores, permitiendo realizar varios días de uso urbano sin necesidad de recargar la batería. Además, admite carga rápida, lo que facilita recuperar una parte importante de la autonomía en poco tiempo cuando se utiliza un punto de carga de alta potencia.

Frente a modelos de precio similar, el Citroën destaca por ofrecer una sensación de coche de un segmento superior. Su mayor confort de marcha, una presentación interior más cuidada y un equipamiento competitivo hacen que resulte una opción especialmente atractiva para quienes buscan un eléctrico económico sin la sensación de estar adquiriendo un vehículo básico.

Con esta renovación, Citroën demuestra que es posible fabricar un coche eléctrico asequible sin renunciar al diseño, al confort ni a la tecnología. El nuevo ë-C3 reúne argumentos suficientes para convertirse en uno de los protagonistas del segmento y en una seria alternativa frente a modelos de MG, Dacia y otros fabricantes que compiten en la franja de precio más accesible del mercado.