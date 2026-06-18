Mejor, igual de barato y, para la mayoría, más atractivo que el Dacia Duster

Coches y Motos 18 JUN 2026 - 06:11h.

Mejora en casi todo al Dacia Duster

Este eléctrico es ya un serio problema para Dacia

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Durante años, el Dacia Duster ha sido la referencia para quienes buscaban un SUV amplio, práctico y con un precio razonable. Sin embargo, el mercado ha cambiado mucho. Ahora existen alternativas que ofrecen más potencia, más tecnología y una imagen más moderna sin disparar el presupuesto. Una de las que más está dando que hablar es el nuevo EBRO S700.

La histórica marca española ha regresado al mercado con una gama de SUV que busca competir de tú a tú con modelos muy consolidados. El S700 es uno de sus principales argumentos. Mide 4,55 metros de largo y presenta una estética robusta y elegante. Su diseño transmite una sensación más sofisticada que la de muchos rivales generalistas, algo que explica parte de su creciente éxito.

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El EBRO S700 HEV de 224 CV cuesta casi lo mismo que un Dacia Duster HEV de 155 CV

Un modelo que, actualmente, está de oferta en su versión híbrida autorrecargable, dejando un precio que pone en jaque al mejor Dacia Duster. Está disponible desde 30.762,50 euros al contado o desde 26.990 euros financiados. El Duster HEV de 155 CV arranca en 26.320 euros.

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Por su parte, el EBRO está configurado con una mecánica híbrida HEV que combina un motor de gasolina 1.5 TGDI con un propulsor eléctrico. El resultado son 224 CV de potencia y 295 Nm de par máximo. Son cifras muy superiores a las de la mayoría de versiones del Duster. Además, se asocia a una transmisión automática DHT, una solución cada vez más demandada por los conductores.

Prestaciones y equipamiento para el EBRO S700 autorrecargable

Las prestaciones también acompañan. El EBRO S700 acelera de 0 a 100 km/h en 8,2 segundos y alcanza una velocidad máxima de 175 km/h. Todo ello con un consumo medio homologado de apenas 5,7 litros cada 100 kilómetros. Gracias a su batería de 1,83 kWh, incluso puede desplazarse en determinadas situaciones utilizando únicamente energía eléctrica.

Otro de sus puntos fuertes es el precio. La versión híbrida Esto le permite situarse muy cerca de algunos SUV generalistas mucho menos potentes. Además, ofrece una relación entre prestaciones, equipamiento y coste especialmente difícil de igualar.

Desde el acabado Comfort, el equipamiento resulta muy completo. Incluye llantas de 18 pulgadas, faros LED, doble pantalla digital de 12,3 pulgadas, Android Auto, Apple CarPlay, acceso sin llave, cámara trasera, control de crucero y un sistema de sonido firmado por Arkamys. Son elementos que hace pocos años estaban reservados para vehículos bastante más caros.

La seguridad tampoco se ha dejado de lado. Dispone de frenada automática de emergencia, alerta de tráfico cruzado, detector de ángulo muerto, mantenimiento de carril, reconocimiento de señales y monitorización del conductor.