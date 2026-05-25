El nuevo Jeep es, para muchos, el más bonito de la historia de la marca

Coches y Motos 25 MAY 2026 - 02:03h.

156 CV de potencia, más de 400 km de autonomía eléctrica y espíritu muy aventurero

Jeep pone en el mercado el todoterreno que lo va a cambiar todo

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No todos los coches consiguen llamar la atención en apenas unos segundos. El nuevo Jeep Avenger sí lo hace. Tiene algo distinto. Es juvenil y moderno. Jeep ha decidido romper un poco con su imagen tradicional y el resultado está funcionando muy bien dentro y fuera de Europa.

La marca americana llevaba tiempo asociada a SUV grandes y todoterrenos clásicos. Sin embargo, con el Avenger apuesta por un modelo compacto pensado para un público mucho más urbano. Eso sí, sin perder algunos rasgos típicos de Jeep. La parrilla frontal, las protecciones inferiores o las formas cuadradas siguen muy presentes.

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El SUV urbano del futuro de Jeep

Jeep ha creado un coche compacto, pero bastante práctico. El Avenger mide 4.084 mm de largo y cuenta con una batalla de 2.557 mm. Por dentro sorprende por espacio y sensación de amplitud. El maletero ofrece entre 355 y 1.275 litros, algo más que suficiente para viajar o para el día a día.

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El diseño es probablemente su mayor argumento. Muchos consideran que este pequeño SUV eléctrico es el Jeep más atractivo jamás fabricado. El frontal transmite personalidad. La carrocería mezcla líneas robustas con detalles futuristas. Y además tiene unas proporciones muy equilibradas para ciudad y carretera.

La versión eléctrica utiliza un motor de 156 CV y 260 Nm de par máximo. El sistema mueve el eje delantero y permite acelerar de 0 a 100 km/h en 9 segundos. La velocidad máxima queda limitada a 150 km/h, mientras que la autonomía alcanza los 400 kilómetros WLTP.

Un equipamiento a la altura

Jeep además ha querido mantener parte de su espíritu aventurero. El Avenger incorpora control de descenso, sistema Selec-Terrain y diferentes modos de conducción para superficies complicadas. No es un todoterreno puro, pero sí transmite una sensación distinta a la de muchos SUV urbanos eléctricos. Todo ello desde 38.000 euros, sin ayudas públicas.

El acabado básico Longitude ya incluye muchísimo equipamiento. Pantalla multimedia de 10,25 pulgadas, cuadro digital de 7 pulgadas, climatizador automático, faros Full LED y arranque sin llave. También añade frenada autónoma de emergencia y control de crucero. Rivales como el Opel Mokka-e, el Fiat 600e o el Citroën ë-C3 ofrecen buenas alternativas, pero pocos tienen una personalidad tan marcada como este nuevo Jeep Avenger.