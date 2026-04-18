Más moderno que el Toyota Corolla y, para la mayoría, más innovador: el compacto que gana protagonismo

Coches y Motos 18 ABR 2026 - 23:07h.

Un modelo que marca a Kia el camino hacia el futuro

Toyota tiene una nueva maravilla

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El Kia EV4 llega con una propuesta muy distinta dentro del segmento de los compactos. Tiene una imagen más rompedora. También un planteamiento más ambicioso. Frente a opciones conocidas como el Toyota Corolla, apuesta por una fórmula eléctrica, muy tecnológica y con un diseño que no pasa desapercibido. Además, como el Corolla, también lo encuentras en versión compacto o sedán. Por eso está ganando protagonismo.

Sus medidas lo colocan en el segmento C. Mide 4.430 mm de largo, 1.860 mm de ancho y tiene una generosa batalla de 2.820 mm. Eso le permite ofrecer una buena habitabilidad interior. También un maletero de 435 litros, una cifra correcta para un coche de este tamaño y enfoque. Es un compacto, sí, pero con aspiraciones de coche superior.

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Así es el Kia EV4

La gama ira en torno a una versión de 204 CV, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 7,4 segundos y alcanzar 170 km/h. Está asociada a una batería de 58 kWh y homologa hasta 440 kilómetros de autonomía WLTP. Son cifras muy competitivas. Sobre todo para un modelo pensado tanto para ciudad como para viajes más largos sin demasiadas complicaciones.

Por encima se sitúa otra variante con la misma potencia, pero con batería de 81 kWh. En este caso, la autonomía sube hasta 625 kilómetros. Es uno de sus grandes argumentos. Y también una de las razones por las que puede convertirse en una referencia entre los compactos eléctricos. El precio de salida es otro punto fuerte: parte desde 31.620 euros, mientras que la versión superior arranca en 36.900 euros.

Un equipamiento de categoría premium

Otro aspecto importante es el equipamiento. Desde el acabado Air ya incluye una dotación muy completa. Lleva pantalla curvada de 12,3 pulgadas, navegador Kia Connect, Android Auto y Apple CarPlay, climatizador bizona, cuadro digital, control de crucero adaptativo, frenada de emergencia con detección de peatones y sensores de aparcamiento delanteros y traseros. No le falta prácticamente de nada en las versiones básicas.

Si se sube un escalón, el Earth Launch Edition añade detalles más cuidados. Entre ellos, lunas oscurecidas, tiradores integrados, cargador inalámbrico y asiento del conductor con regulación eléctrica y ajuste lumbar. En lo más alto aparece el GT-Line, que refuerza su carácter con llantas de 19 pulgadas, faros de diseño específico, cámara 360º, asientos calefactables, llave digital 2.0, portón eléctrico y sistema de estacionamiento remoto. Aquí el EV4 deja claro que quiere jugar en una liga superior.