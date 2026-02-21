Más barata y, para muchos, más bonita que la Honda Africa Twin

Coches y Motos 21 FEB 2026 - 06:28h.

Una demostración clara es esta XL 750 Transalp 2026

Mejor, para muchos, que la Honda Africa Twin

Compartir







En Honda no solamente centran sus esfuerzos en la Africa Twin, y tienen otros modelos que resultan igual de llamativos y de interesantes. Una demostración clara es esta XL 750 Transalp 2026, que nos ha enamorado desde que la hemos descubierto, gracias a todo lo que ofrece. Es uno de los modelos más completos, versátiles, compactos, y económicos, que incorporan la última tecnología. No te podrás resistir, y te aseguramos que te va a gustar tanto como a nosotros.

Con su última actualización, se ha acabado por convertir en una de las opciones más interesantes que existen en el catálogo, gracias a la incorporación de la tecnología E-Clutch. Es una opción magnífica frente a motos aventureras mucho más caras, gracias a su contenido precio, y no tiene nada que envidiarle a ninguna. Es robusta y fiable, y te permite recorrer largas distancias sin tener que preocuparte por nada, por lo que nos ha enamorado desde el primer día.

Esta Honda XL 750 Transalp 2026 cuenta con un motor bicilíndrico en paralelo de 755 centímetros cúbicos de cilindrada, de cuatro tiempos y ocho válvulas, capaz de entregar una potencia de 91,8 CV a 9.500 revoluciones por minuto, y un par motor de 75 Nm a 7.250 rpm. El consumo declarado es de 4,3 litros por cada 100 kilómetros, que está muy bien, y la velocidad máxima que alcanza es de 195 kilómetros por hora. Y gracias al sistema E-Clutch, se puede prescindir de la maneta de embrague. También tiene una versión limitada para el carné A2.

La Honda XL 750 Transalp 2026 está disponible desde 16.000 euros

Para la gente que ha quedado impresionada con las capacidades de esta Honda XL 750 Transalp 2026, se llevará una gran alegría al conocer que se puede conseguir desde apenas 16.000 euros, toda una oportunidad de mercado.