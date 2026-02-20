Coches y Motos 20 FEB 2026 - 21:44h.

No es el más vendido de Toyota, pero es un C-SUV a tener muy en cuenta

Japonés, como Toyota, pero más barato que el Toyota Yaris Cross

El Toyota Corolla Cross se ha convertido en una de las propuestas más equilibradas del segmento SUV compacto. Es atractivo, eficiente y ahora disfruta de un descuento superior a 3.000 euros según versiones. Con esa rebaja, entra en una zona muy delicada para sus rivales directos. Y lo hace con la siempre valorada etiqueta ECO.

Por tamaño encaja perfectamente en el segmento C-SUV. Mide 4.460 mm de largo, 1.825 mm de ancho y 1.620 mm de alto. Ofrece una postura elevada y cómoda. El maletero anuncia 390 litros de capacidad mínima. Suficiente para el día a día. Correcto para viajar en familia.

Tres versiones mecánicas para el Toyota Corolla Cross

La gama arranca con el Hybrid 140. Un sistema híbrido autorrecargable (HEV) de 140 CV. Siempre con tracción delantera y cambio automático e-CVT. Homologa un consumo medio de apenas 5 l/100 km y emisiones de 113 g/km. Es eficiente. Es suave. Y no necesita enchufe.

Por encima se sitúa el Hybrid 200. Aquí la potencia sube hasta 197 CV. Puede elegirse con tracción delantera o con sistema AWD-i de tracción total inteligente. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos y alcanza 180 km/h. Prestaciones claramente superiores. Sin renunciar a la eficiencia.

Todos los Corolla Cross disfrutan de la etiqueta ECO de la DGT. Ventajas en ciudad. Menos restricciones. Más libertad. Y además, su precio de acceso sobre catálogo es de 40.637 euros. Pero ahora los precios parten desde 37.100 euros para el Hybrid 140. El Hybrid 200 arranca en 38.100 euros y el AWD-i en 41.100 euros. Con promociones activas, la factura final mejora notablemente.

También hay versión de carácter deportivo

El acabado Style, disponible en toda la gama, ya viene muy completo. Incluye llantas de 18 pulgadas, faros Bi-LED, pantalla táctil de 10,5 pulgadas, Android Auto y Apple CarPlay, climatizador bizona y cargador inalámbrico. También suma control de crucero adaptativo, alerta de tráfico cruzado y sistema pre-colisión con detección de peatones y ciclistas.

Para quien busca un plus deportivo está el GR Sport. Solo asociado al Hybrid 200. Añade llantas de 19 pulgadas, techo solar Skyview, asientos deportivos calefactables y detalles específicos. Parte desde 41.200 euros. Más imagen. Más carácter. Con su diseño atractivo, su tecnología híbrida y el nuevo ajuste de precio, el Corolla Cross se mete de lleno en la batalla.