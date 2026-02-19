El Citroën C4 Hybrid es la mejor alternativa al Toyota Corolla: etiqueta ECO con precio más bajo

Coches y Motos 19 FEB 2026 - 18:38h.

145 CV, 4,7 litros cada 100 km y un confort muy difícil de igualar

Esta es la forma de tener un Toyota sin ser un Toyota

Compartir







No todos los compactos son iguales. El Citroën C4 Hybrid ha sabido diferenciarse. Combina estética de coupé, altura de crossover y planteamiento práctico. Es llamativo. Es cómodo. Y además se fabrica en Villaverde (Madrid), un detalle importante.

En cifras, encaja en el segmento C. Mide 4.360 mm de largo, 1.800 mm de ancho y 1.525 mm de alto. La batalla de 2.670 mm garantiza buen espacio interior. El maletero parte de 380 litros y puede alcanzar 1.250 litros. Suficiente para el día a día.

PUEDE INTERESARTE El Citroën menos bonito es una ganga

Las virtudes de siempre, pero un nuevo concepto

Este compacto con pinta de crossover rivaliza con modelos como el Volkswagen Golf o el Toyota Corolla. Y aunque no monta un bloque HEV, si se sirve de uno MHEV de 145 muy eficiente que, como el Corolla, obtiene la etiqueta ECO de la DGT. Todo ello ofreciendo más diseño, más confort y un precio más ajustado.

La versión que amenaza al Corolla es la que corona la gama. Bajo el capó monta un 1.2 turbo de gasolina con tecnología MHEV de 48V. Desarrolla 145 CV y 230 Nm. Se asocia a un cambio automático de doble embrague de seis marchas. Tracción delantera. Prestaciones más que solventes.

Consumo de mechero y precio casi de low cost

Acelera de 0 a 100 km/h en 8 segundos. Alcanza 210 km/h. Y lo mejor es el gasto. Homologa 4,7 l/100 km y solo 106 g/km de CO₂. Tiene etiqueta ECO. Ventajas en ciudad. Menos restricciones. Más libertad.

Esta variante parte desde 21.450 euros financiados o 23.450 euros al contado. El Corolla híbrido de 140 CV arranca en 25.950 euros. El C4 es más accesible. Consume poco. Está bien equipado. Y ofrece una personalidad que muchos buscan.

El modelo en oferta incluye el acabado Plus. Lleva pantalla táctil de 10 pulgadas, cuadro digital, Android Auto y Apple CarPlay, climatizador bizona y cámara trasera. Suma la suspensión Advanced Comfort, uno de sus grandes argumentos.

Y el precio es clave.