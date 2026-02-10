Cuesta como un Renault Captur, con un consumo mínimo y más equipado, este SUV cambia las reglas

Coches y Motos 10 FEB 2026 - 08:43h.

El Captur tiene alternativas muy interesantes

Este Renault es tan bonito que no parece un Renault

Compartir







El segmento de los SUV urbanos se ha convertido en uno de los más competitivos del mercado europeo, con modelos que afinan cada vez más su relación entre precio, consumo y equipamiento. En este escenario, algunos planteamientos destacan por romper inercias tradicionales, demostrando que no siempre es necesario pagar más para obtener un producto completo y eficiente. Es aquí donde un SUV como el Skoda Kamiq ha logrado situarse en una posición especialmente relevante.

Con un precio similar al del Renault Captur, el Kamiq introduce una combinación de bajo consumo y dotación de serie que altera el equilibrio habitual del segmento. Su enfoque no se apoya en una imagen llamativa ni en una estrategia emocional, sino en una propuesta claramente racional, orientada a ofrecer más valor real por el mismo desembolso. Este planteamiento encaja con un mercado cada vez más atento a los costes de uso y al equipamiento incluido desde las versiones de acceso.

El Captur ha sido durante años una de las referencias entre los SUV urbanos, gracias a su diseño atractivo y a una gama variada que ha sabido adaptarse a distintos perfiles de cliente. Sin embargo, la presión de rivales que priorizan eficiencia y contenido tecnológico ha reducido su margen competitivo, especialmente cuando el precio deja de ser un factor diferencial claro.

PUEDE INTERESARTE No es barato, pero este Renault es muy top

En este contexto, la propuesta de Skoda gana peso al situarse en el mismo rango económico, pero con una filosofía claramente distinta.

Un planteamiento más racional frente a un rival consolidado

El Skoda Kamiq destaca por ofrecer un nivel de equipamiento elevado desde los acabados básicos. Sistemas de asistencia a la conducción, ayudas de seguridad y soluciones de confort forman parte de una dotación que en muchos rivales exige recurrir a versiones superiores. Este enfoque refuerza su competitividad y simplifica la configuración del vehículo, evitando incrementos de precio para alcanzar un nivel tecnológico acorde a los estándares actuales.

El consumo es otro de los argumentos clave del modelo. Las motorizaciones del Kamiq están claramente orientadas a la eficiencia, con cifras contenidas tanto en uso urbano como en trayectos interurbanos. Su peso contenido y una puesta a punto equilibrada contribuyen a mantener bajos los costes de utilización, un factor decisivo en un SUV concebido para el día a día.

PUEDE INTERESARTE Este Renault es tan bonito que no parece un Renault

Frente a esta propuesta, el Renault Captur mantiene una orientación más emocional. Su diseño exterior resulta más llamativo y ofrece mayores posibilidades de personalización, aspectos que siguen siendo parte de su atractivo. No obstante, para igualar el nivel de equipamiento del Kamiq suele ser necesario optar por acabados más altos, lo que diluye su ventaja inicial en precio.

En el interior, el modelo de Skoda apuesta por la funcionalidad y el aprovechamiento del espacio. La habitabilidad es correcta para su tamaño, con unas plazas traseras utilizables y un maletero bien dimensionado. La calidad percibida transmite solidez, con buenos ajustes y materiales pensados para resistir un uso intensivo, sin recurrir a recursos puramente estéticos.

En conducción, el Kamiq ofrece un comportamiento estable y predecible. La suspensión prioriza el confort y la facilidad de uso, filtrando bien las irregularidades del asfalto, mientras que la dirección ligera facilita la conducción en entornos urbanos. No pretende ofrecer una experiencia deportiva, sino coherencia y equilibrio en cualquier situación habitual.

Por todo ello, el Skoda Kamiq se posiciona como un SUV que cambia las reglas del segmento. Con un precio comparable al Renault Captur, un consumo mínimo y un equipamiento más generoso, redefine lo que se puede esperar de un SUV urbano bien planteado, reforzando su papel como una de las opciones más racionales y competitivas del mercado actual.