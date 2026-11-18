Una joya indie que mezcla el cine y el videojuego con una siempre nostálgica atmósfera 2D y cinemáticas de imagen real

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Aunque Halloween ya quedó atrás, siempre es buen momento para un buen juego de terror como sin duda lo es Tenebris Somnia. Una joya indie que mezcla el cine y el videojuego con una siempre nostálgica atmósfera 2D que casa a la perfección a la hora de sumergirnos en la trama. La cual llega de la mano de Saibot Studios en colaboración con New Blood Interactive (DUSK, ULTRAKILL), dirigida por el cineasta y guionista argentino, Andrés Borghi. Contando además con Airdorf Games (FAITH: The Unholy Trinity) en la producción ejecutiva.

Siempre se ha de hilar muy fino a la hora de contar una buena historia de terror. Algo en lo que acierta de lleno esta aventura. Sabe jugar muy bien todas sus cartas, así como utilizar elementos del pasado que bien nos recuerdan a un montón de clásicos. Pero a su vez, saben sorprender y desafiarnos. Lo que convierten a Tenebris Somnia en un título muy a tener en cuenta para la próxima vez que ampliemos nuestra biblioteca de juegos.

Un cortometraje que cobra vida

Todo comienza con la desaparición de Iván. Un joven director de cine que se esfuma sin dejar rastro. Nosotros damos vida a su exnovia Julia, que aún preocupada por el que fue su compañero y pareja sentimental, decide acudir al piso de Iván para ver si se encuentra bien o si hay alguna pista de su paradero.

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Ambos fueron compañeros en el rodaje de un cortometraje muy galardonado. Una historia fundamental en toda una inquietante trama que iremos descubriendo poco a poco. Razón de más para no hablar de ella salvo lo ya mencionado. Ambos eran amantes del género de terror sobre el que gira el corto. Una obsesión que Iván llevará un paso más lejos. El misterio que, como Julia, deberemos resolver.

Lo mejor de dos mundos

Si bien puede parecer raro un juego 2D con cinemáticas de imagen real, en la ejecución no puede ser más perfecto. Esa mezcla hace que esa inmersión del cine sea total. Tanto por las partes que vivimos en directo como Julia, como aquellas que recordamos de nuestro pasado junto a Iván.

Y sí, hay que admitir que volver a la era de los 8 o 16 bits, además de ser un recurso indie muy apañado a la hora del desarrollo de un videojuego, nos da ese puntito de nostalgia que nos hace recordar joyas pasadas. Pues la influencia de éstas está bastante presente de manera orgullosa. Por un lado tenemos el point and click de las grandes aventuras gráficas de la época como podían ser Maniac Mansion, dándole el toque de la acción en tiempo real y menús interactivos al estilo de títulos como Resident Evil. Y por qué no decirlo, un girito tempranero de la trama que bien nos recuerda a Silent Hill. Un poco de todo que ya tuvimos en el también clásico Clock Tower.

Un combate muy satisfactorio

Como mencionábamos, Tenebris Somnia bebe mucho de Resident Evil. Muy pronto nos sumergiremos en un mundo repleto de oscuras criaturas que tratarán de acabar con nosotros. ¿Y nuestra arma más poderosa? Una vieja llave inglesa. Lo que nos convierte inicialmente en una temerosa versión de Harry Mason o Gordon Freeman.

Más adelante iremos encontrando armas, aunque no tantas balas como nos gustaría, obligándonos a tirar de cuerpo a cuerpo contra enemigos inicialmente impredecibles con un par de patrones de ataque. No es complicado aprenderse dichos patrones de cada enemigo, pero sí que nos obligará a cargar partida en repetidas ocasiones, ya que el número de curas tampoco cubrirá la demanda que quizá necesitemos. Recordándonos y mucho al sufrimiento de la Mansión Spencer.

Unos puzzles que podrían dar más de sí

Algo que sí le podemos achacar a Tenebris Somnia es pecar de evidente. En muchas ocasiones los pensamientos de Julia nos dicen qué debemos hacer a continuación cada vez que desbloqueamos una nueva parte de la historia. En muchas ocasiones es evidente, pero en otras no tanto. Y es en esos segundos casos donde la poca duda que hubiese es resuelta antes de tiempo.

Aún así, también tiene varios puzzles enrevesados que no serán nada sencillos de resolver. Ya sea por su complejidad intelectual (obligándonos a estar atento a cada detalle del juego, cinemáticas incluidas) o bien por ser un puzzle en tiempo real donde el tiempo o nuestras habilidades juegan en nuestra contra. Esto último nos puede hacer perder más valiosos puntos de vida, teniendo en cuenta nuevamente que las curaciones están bastante contadas.

Conclusiones de Tenebris Somnia

Como amante del cine y de los juegos de terror, así como de los clásicos, Tenebris Somnia ha sido toda una sorprendente experiencia. Esa deliciosa mezcla de los mundos para contar una historia la convierten en una aventura única. Y si bien no es original en cuanto a mecánicas o acción, eso es algo que también juega a su favor debido al factor nostalgia.

Lo mejor:

Las cinemáticas de imagen real no son una casualidad, y permiten una inmersión total en este universo

La dificultad tan bien medida a la hora de calcular munición y curaciones, obligándonos a esforzarnos en cada pequeño combate

Un enorme trabajo a nivel gráfico y sonoro. Porque unos gráficos clásicos no significan dejadez. En esta ocasión cada pixel está medido para la comodidad del gameplay

Lo peor:

El sistema de guardado también bebe de títulos como Resident Evil, lo que nos puede hacer repetir un tramo relativamente largo del juego al morir

Aunque algunos puzzles son exquisitos, otros carecen de dificultad por su evidente manera de resolvernos