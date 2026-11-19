Gustavo Maeso Madrid, 19 NOV 2026 - 12:09h.

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 llega el 24 de noviembre y The Outlast Trials se incorpora el 1 de diciembre

Xbox Game Pass se prepara para Gears of War: E-Day, Minecraft Dungeons II y Dune: Awakening con una oleada enorme de juegos

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Microsoft ha anunciado las incorporaciones a Xbox Game Pass de la segunda mitad de noviembre y del 1 de diciembre, con Sniper Ghost Warrior Contracts 2, The Outlast Trials y Hela: of Mice & Magic entre los protagonistas.

También hay movimiento para quienes tienen Game Pass Premium. Cuatro juegos que ya estaban en Ultimate y PC Game Pass se han sumado a este plan entre el 18 y el 19 de noviembre, y Motorslice hará lo mismo el día 24. Os dejamos el calendario con las plataformas y los planes de cada juego, porque entre tanta novedad es fácil dar por hecho que un título entra en vuestra suscripción.

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Los juegos que ya puedes jugar en Xbox Game Pass

Paw Patrol: Dino World ya está disponible en la nube, consolas y PC con Ultimate, Premium y PC Game Pass. La Patrulla Canina viaja a la Isla Dino para rescatar dinosaurios, sortear obstáculos con las habilidades de cada cachorro y poner freno al alcalde Humdinger. La aventura se puede jugar en solitario o en cooperativo para dos.

Los siguientes cuatro juegos se han incorporado a Game Pass Premium y siguen disponibles en Ultimate y PC Game Pass. Todos se pueden jugar en la nube, Xbox Series X|S, dispositivos portátiles y PC.

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18 de noviembre · Call of the Elder Gods . Una aventura narrativa de puzles y terror lovecraftiano que nos lleva a distintos rincones del planeta. Es la secuela de Call of the Sea, publicado en 2020.

Una aventura narrativa de puzles y terror lovecraftiano que nos lleva a distintos rincones del planeta. Es la secuela de Call of the Sea, publicado en 2020. 18 de noviembre · High on Life 2 . Armas alienígenas parlanchinas, disparos, cuchilladas y monopatín para desbaratar una conspiración galáctica que amenaza a la humanidad.

Armas alienígenas parlanchinas, disparos, cuchilladas y monopatín para desbaratar una conspiración galáctica que amenaza a la humanidad. 18 de noviembre · Roadside Research (Game Preview). Una gasolinera atendida por extraterrestres que estudian a sus clientes mientras intentan hacerse pasar por humanos. Se puede jugar en solitario o con hasta cuatro jugadores en total. Cuanto más llaméis la atención, más probable será que se presente el Gobierno.

Una gasolinera atendida por extraterrestres que estudian a sus clientes mientras intentan hacerse pasar por humanos. Se puede jugar en solitario o con hasta cuatro jugadores en total. Cuanto más llaméis la atención, más probable será que se presente el Gobierno. 19 de noviembre · Black Jacket. Mi’pu’mi Games y Skystone Games llevan el blackjack al purgatorio. Las almas apuestan sus monedas, el barquero espera su parte y hacer trampas está expresamente permitido.

Del 24 de noviembre al 1 de diciembre, del parkour al terror cooperativo

24 de noviembre · Motorslice . Se suma a Premium y sigue disponible en Ultimate y PC Game Pass , en la nube, Xbox Series X|S, dispositivos portátiles y PC. Nos ponemos en la piel de P, una especialista en parkour con cara de no haber dormido lo suficiente. Su jornada consiste en recorrer las ruinas de una megaestructura brutalista, trepar por jefes gigantes y dar caza a maquinaria de obra que ha cobrado vida.

Se suma a y sigue disponible en , en la nube, Xbox Series X|S, dispositivos portátiles y PC. Nos ponemos en la piel de P, una especialista en parkour con cara de no haber dormido lo suficiente. Su jornada consiste en recorrer las ruinas de una megaestructura brutalista, trepar por jefes gigantes y dar caza a maquinaria de obra que ha cobrado vida. 24 de noviembre · Sniper Ghost Warrior Contracts 2 . Llega a Ultimate, Premium y PC Game Pass en la nube, consolas, dispositivos portátiles y PC. Nos lleva a Oriente Medio con Raven, un francotirador a sueldo que afronta una campaña para un jugador con disparos a más de mil metros.

Llega a en la nube, consolas, dispositivos portátiles y PC. Nos lleva a Oriente Medio con Raven, un francotirador a sueldo que afronta una campaña para un jugador con disparos a más de mil metros. 27 de noviembre · Arkheron (Game Preview). Disponible desde el primer día en Ultimate y PC Game Pass para la nube, Xbox Series X|S y PC. Su propuesta de acción PvP enfrenta a equipos de tres que compiten por ascender una torre. Cada objeto aporta habilidades que pueden cambiar tu forma de jugar en mitad de la partida, así que conviene saber improvisar.

1 de diciembre · The Outlast Trials . Se incorpora a Ultimate, Premium y PC Game Pass en la nube, Xbox Series X|S y PC. La corporación Murkoff nos convierte en cobayas de sus experimentos de lavado de cerebro y control mental. Podemos intentar sobrevivir con amigos o meternos solos en el experimento.

Se incorpora a en la nube, Xbox Series X|S y PC. La corporación Murkoff nos convierte en cobayas de sus experimentos de lavado de cerebro y control mental. Podemos intentar sobrevivir con amigos o meternos solos en el experimento. 1 de diciembre · Hela: of Mice & Magic. Debuta en Ultimate y PC Game Pass en la nube, Xbox Series X|S y PC. Es una aventura cooperativa en 3D a ras de suelo, con un pequeño ratón que resuelve puzles y echa una mano por paisajes inspirados en el norte de Suecia.

Dos bonificaciones de World of Tanks y ocho despedidas

El 1 de diciembre, World of Tanks Blitz ofrece recompensas de bienvenida y un lote mensual en PC para suscriptores de Ultimate, Premium, Essential y PC Game Pass. El juego reúne más de 700 vehículos históricos y de fantasía, más de 30 escenarios y más de diez modos, además de clanes y torneos.

Ese mismo día, World of Tanks Modern Armor incorpora el lote XP Stock en consola para Ultimate, Premium y Essential. Incluye tres días de cuenta prémium, cuatro potenciadores de experiencia de comandante y tres de experiencia de vehículo.

El 30 de noviembre salen ocho juegos de Xbox Game Pass en la nube, consolas y PC. Microsoft señala que se pueden comprar con descuento antes de que abandonen el servicio.