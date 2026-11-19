Gustavo Maeso Madrid, 19 NOV 2026 - 12:33h.

El primer juego propio de Polydin Studio mezcla survival horror en primera persona y terror cósmico

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Elena recibe un mensaje de su hermana gemela desaparecida y vuelve al orfanato donde las dos crecieron. Hasta ahí, razones de sobra para coger la linterna. El problema es que el edificio ha quedado varado en mitad de un océano negro que parece no tener fin y que algunos de los niños siguen dentro. Así arranca Black Lake, el juego de terror y supervivencia de Polydin Studio que acaba de estrenar su nuevo tráiler narrativo.

El avance nos acerca a la historia de Elena y Rita y enseña cómo nos las apañaremos para recorrer el orfanato. Hay armas, sí, pero quizá nos interese más guardar una vela para el siguiente pasillo. Es el detalle que más nos llama la atención de lo que ha contado Polydin. Algunas criaturas temen el olor de la cera al arder, así que un objeto que en cualquier otro juego serviría para ver un poco mejor aquí puede darnos el respiro justo para pensar por dónde salir.

Una llamada de Rita y un ritual bajo el agua

La búsqueda de Rita lleva a Elena por los dormitorios inundados, las aulas y los sótanos del orfanato, y también por las ruinas de una iglesia. El escenario es un caserón de madera azotado por tormentas, con habitaciones reconocibles y espacios imposibles ocultos bajo el agua. Por el camino aparecen registros escondidos, maquinaria antigua y un libro prohibido. Las campanas tienen un papel en los puzles y en el ritual que precedió a la desaparición de los niños.

La historia de las dos hermanas se cruza con la de Jason y la de los menores que vivían allí. Según explica Polydin en la nota de prensa, esa parte del relato llegó a complicar el desarrollo. El equipo recibió negativas al solicitar financiación y préstamos porque el tema se consideraba demasiado delicado. El estudio describe el juego como la tragedia de una generación que sacrifica a la siguiente. De ahí sale una de sus ideas más inquietantes. Algunas de las criaturas que nos persiguen surgieron de los propios niños y del personal desaparecido del orfanato.

Antes de gastar una bala, prueba con una vela

El orfanato funciona como un escenario interconectado, con rutas bloqueadas, sistemas averiados y mecanismos rituales que admiten distintas formas de abordarlos. Elena puede usar el móvil, la linterna y las velas para orientarse y descubrir caminos ocultos. También le tocará rebuscar suministros, distraer a las criaturas con lo que tenga a mano y decidir cuándo esconderse, esquivar o salir corriendo. Las armas están ahí para cuando escapar se complica, aunque la munición y los demás recursos son limitados.

Polydin también ha puesto cuidado en cómo suena el edificio. El estudio pone como ejemplo el trabajo para decidir cómo debía oírse una campana al otro lado de una pared y en qué momento del tráiler convenía dejar que la música expresara lo que siente Elena. En la banda sonora convivirán el piano y las cuerdas con voces infantiles lejanas, campanadas y ruido ambiental. Con la perspectiva en primera persona, dan ganas de jugarlo con auriculares. Lo de apagar la luz ya queda a gusto de cada uno.

Polydin empezó como un equipo independiente de arte externo para producciones indie y AA, y también ha trabajado durante años en proyectos AAA de otros estudios. Black Lake es su primera propiedad intelectual y, si sus planes salen adelante, podría abrir una antología de cuatro capítulos, cada uno con una historia diferente dentro del mismo universo.

El juego está en desarrollo para PC, PS5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch 2. Ya se puede añadir a la lista de deseados de Steam.