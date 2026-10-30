ROLLA, el juego de terror más gamberro para Halloween: conviértete en una bola de carne que devora humanos
Este peculiar arcade de terror nos propone sembrar el caos, engullir humanos y crecer hasta convertirnos en un monstruo imparable
El terror español toma Steam: Horror Made in Spain reúne 15 juegos para un octubre de pesadilla
Halloween es la época perfecta para recuperar nuestros juegos de terror favoritos, descubrir nuevos survival horror o dejarnos asustar por alguna de esas aventuras que consiguen ponernos los pelos de punta. Y si te gusta el PC para jugar puedes pasarte por el Festival del Miedo V de Steam, donde encontrarás un montón de recomendaciones de lo más original (con descuentos y demos).
Pero nostors te recomendamod ROLLA, un disparatado arcade de terror en el que controlamos a una gigantesca bola de carne con un apetito insaciable. Nuestra misión es bastante sencilla: rodar, devorar humanos, crecer y provocar el mayor caos posible mientras tratamos de conseguir puntuaciones cada vez más absurdas. Una premisa tan grotesca como divertida que convierte a este peculiar título en una alternativa de lo más apetecible para celebrar Halloween a base de destrucción, vísceras y partidas frenéticas.
ROLLA: cuando el monstruo de la película eres tú
Estamos acostumbrados a que los videojuegos de terror nos coloquen en la piel de víctimas indefensas que deben escapar de criaturas espantosas. En ROLLA ocurre exactamente lo contrario. Aquí somos nosotros quienes nos encargamos de aterrorizar a todo el mundo, convertidos en una gigantesca masa de carne que rueda por los escenarios engullendo cuanto encuentra a su paso.
La idea recuerda a esos juegos arcade de toda la vida en los que una mecánica sencilla termina convirtiéndose en una auténtica obsesión. Empezamos siendo una criatura relativamente pequeña, pero cada humano devorado nos ayuda a crecer y aumenta nuestro potencial destructivo. Cuanto más comemos, más grandes nos hacemos y más posibilidades tenemos de seguir sembrando el caos.
Y es que el crecimiento es una de las grandes claves de ROLLA. Nuestro monstruo dispone de tentáculos con los que puede atrapar a sus víctimas y, conforme aumenta de tamaño, también mejora su capacidad para engullir varios humanos simultáneamente. Lo que comienza como una peculiar cacería acaba convirtiéndose en un festival de destrucción cada vez más exagerado.
Por supuesto, no todo el mundo está dispuesto a dejarse devorar tranquilamente. Los enemigos aparecen en oleadas, los proyectiles amenazan nuestra supervivencia y tendremos que aprender a movernos con soltura entre los peligros que aparecen en pantalla.
La combinación de acción desenfrenada, crecimiento constante y búsqueda de récords convierte a ROLLA en una propuesta especialmente indicada para quienes disfrutan de los videojuegos de partidas rápidas, reflejos y ese irresistible impulso de decir: "Venga, una más y lo dejo".
Un nuevo modo de juego en el que comer es cuestión de supervivencia
Por si su planteamiento original no fuera suficientemente disparatado, ROLLA acaba de recibir una importante actualización que incorpora Atomic Time Attack, una modalidad que lleva su particular filosofía alimenticia a un nuevo extremo.
En este modo, un reloj nuclear marca una cuenta atrás que solo podemos retrasar devorando humanos. Cada víctima que conseguimos engullir añade unos segundos al contador, de manera que tendremos que mantenernos en constante movimiento para evitar que se agote el tiempo.
La idea es sencilla, pero añade una nueva dimensión a las partidas. Ya no basta con crecer y destrozarlo todo: ahora tendremos que buscar constantemente nuevas presas, calcular nuestros movimientos y aprovechar cada oportunidad para arañar unos segundos más de supervivencia.
Esta modalidad apuesta por la velocidad, los reflejos y la improvisación, convirtiendo cada partida en una carrera desesperada por conseguir nuestro siguiente bocado. Y lo mejor es que Atomic Time Attack está disponible directamente desde el menú principal, sin necesidad de completar niveles ni desbloquear contenido previamente.
Un monstruo cada vez más grande y un juego que sigue mejorando
La llegada de Atomic Time Attack forma parte de la actualización 1.1, que también introduce numerosas mejoras destinadas a hacer que la experiencia resulte más dinámica y satisfactoria.
Una de las principales novedades afecta a los tentáculos de ROLLA. Ahora disponemos de una pequeña ayuda visual que indica cuándo los humanos se encuentran dentro de nuestro alcance, mientras que el número de víctimas que podemos atrapar simultáneamente aumenta a medida que nuestro monstruo crece.
También se han revisado las oleadas de enemigos, sus puntos de aparición y la progresión durante las partidas. Devorar humanos proporciona mayores aumentos de tamaño y el ritmo de los primeros niveles se ha reajustado para que la experiencia resulte más fluida.
A estas mejoras se suman otras incorporadas desde el lanzamiento, como la posibilidad de alternar entre una cámara dinámica y otra isométrica, personalizar los controles del teclado o consultar los objetivos y los coleccionables desde el menú de pausa.
Los desarrolladores también han retocado la iluminación de algunos escenarios para facilitar la identificación de los proyectiles enemigos, además de introducir ajustes en los potenciadores, el comportamiento de los rivales y las mecánicas de captura.
Los cambios han sido lo suficientemente importantes como para reiniciar las clasificaciones de puntuaciones, aunque los jugadores conservarán sus logros, objetivos completados y progresión en el Rolladex.