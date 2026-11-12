Skyrim cumple 15 años y Bethesda lo celebra con descuentos de hasta el 80 % y nuevos contenidos

Gustavo Maeso Madrid, 12 NOV 2026 - 13:19h.

The Elder Scrolls V: Skyrim celebra su 15º aniversario con una semana de actividades, ofertas especiales y un nuevo lote de creaciones para PC y consolas

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition nos seduce de nuevo en Nintendo Switch 2

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Ahora que sólo hablamos de The Elder Scrolls VI: Sentinel, también hay que acordarse de su predecesor. Parece mentira, pero ya han pasado 15 años desde que Bethesda Game Studios nos abrió las puertas de una de las aventuras de rol más influyentes de la historia. Aquel inolvidable 11 de noviembre de 2011, el famoso 11/11/11, millones de jugadores comenzaron su viaje por las frías tierras de Skyrim, sin imaginar que todavía seguiríamos hablando de dragones, gritos y flechas en la rodilla tres lustros después.

Para celebrar este aniversario, Bethesda ha preparado toda una semana de actividades, descuentos y nuevos contenidos con los que rendir homenaje a su RPG más emblemático. La compañía ha confirmado rebajas de hasta el 80 % para The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition, el lanzamiento de un nuevo paquete de creaciones y varias iniciativas especiales en The Elder Scrolls Online. Una buena excusa para regresar a Tamriel, recuperar a nuestro Sangre de Dragón y comprobar, una vez más, por qué siempre encontramos algún motivo para volver a Skyrim.

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Skyrim Special Edition rebaja su precio hasta un 80 % por su aniversario

Uno de los grandes atractivos de esta celebración es la campaña de descuentos organizada por Bethesda. Durante el aniversario, los jugadores podrán conseguir The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition con rebajas de hasta el 80 % en todas las plataformas, una oportunidad para quienes todavía no hayan descubierto esta aventura o quieran incorporarla a otra de sus bibliotecas digitales.

La Special Edition es una de las versiones más completas del juego original. Incluye mejoras gráficas y los tres grandes contenidos descargables que ampliaron la experiencia de Skyrim: Dawnguard, Hearthfire y Dragonborn. Con ellos, la aventura crece gracias a nuevas historias, localizaciones, enemigos y posibilidades para nuestro personaje.

Y es que pocos juegos representan mejor esa sensación de libertad que siempre ha caracterizado a la saga The Elder Scrolls. Podemos seguir la historia principal y enfrentarnos a Alduin, el temible dragón conocido como el Devorador de Mundos, o dedicar decenas de horas a explorar mazmorras, unirnos a gremios, convertirnos en vampiros o simplemente construir una casa y olvidarnos de que el mundo está en peligro.

Un nuevo lote de creaciones amplía las aventuras de Skyrim

Las celebraciones no se limitan a los descuentos. Bethesda también ha anunciado un nuevo lote de creaciones con cinco contenidos adicionales para Skyrim, disponible en PC, Xbox y PlayStation. Se trata de una selección de trabajos de creadores verificados que incorporan misiones, personajes, mazmorras, armas y hasta un nuevo hogar para nuestro protagonista.

Entre los contenidos más destacados encontramos Legacy of Orsinium, una ambiciosa expansión que incorpora una historia relacionada con los orcos, nuevas misiones, equipamiento y localizaciones. Su argumento ofrece diferentes desenlaces y amplía las posibilidades de exploración con nuevas aventuras en las fortalezas orcas.

Otra de las incorporaciones es Kaitryn Fair-Shadows, una nueva compañera con voces propias que puede acompañarnos durante nuestros viajes. Este personaje, especializado en magia y curación, cuenta con diálogos y reacciones específicas ante numerosas misiones y situaciones del juego, además de un sistema de afinidad.

Los aficionados a explorar ruinas y enfrentarse a enemigos encontrarán nuevos desafíos en Legendary Dungeons: Dwarven Delves. Esta creación recupera dos mazmorras de The Elder Scrolls Online, Stone Garden y Frostvault, y las adapta a Skyrim con nuevos enemigos, secretos y recompensas.

Completan el paquete Arquebus, que introduce una peculiar arma de fuego de inspiración dwemer, y Shadetree Lodge, una vivienda situada cerca de Riften que podremos convertir en nuestro refugio particular.

El lote estará disponible hasta el 12 de diciembre, según ha confirmado Bethesda, ampliando las posibilidades de un juego que debe buena parte de su extraordinaria longevidad a la comunidad de creadores y modders.

The Elder Scrolls Online también celebra los 15 años de Skyrim

Por supuesto, esta fiesta de cumpleaños también llega a The Elder Scrolls Online. El MMORPG de ZeniMax Online Studios se ha sumado a las celebraciones con la segunda temporada de contenidos, titulada Ecos de Skyrim, que recupera algunos de los escenarios más reconocibles del juego de 2011.

Una de las grandes novedades es la incorporación gratuita del capítulo Greymoor al juego base. Esta expansión permite viajar hasta Skyrim Occidental y visitar lugares emblemáticos como Soledad y Límite Sombrío, además de introducir el sistema de antigüedades y las aventuras relacionadas con el Corazón Oscuro de Skyrim.

A esta iniciativa se suma la llegada del DLC Markarth, incorporado también al juego base el pasado 9 de noviembre. Gracias a esta actualización, los jugadores pueden explorar la región de la Cuenca y disfrutar del desenlace de la historia del Páramo Gris.

Y todavía hay más. Hasta el próximo 2 de diciembre, The Elder Scrolls Online mantiene activa una campaña especial de Persecuciones doradas que recompensa a los participantes por explorar Skyrim Occidental, descubrir antigüedades y completar diferentes actividades.