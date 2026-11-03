The Elder Scrolls VI: Sentinel - Bethesda pone nombre a la esperada secuela de Skyrim

Gustavo Maeso Madrid, 03 NOV 2026 - 17:21h.

Bethesda Game Studios celebra su 40.º aniversario confirmando el título de la sexta entrega de su legendaria saga de rol, anunciada por primera ven en 2018

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Han pasado más de ocho años desde que Bethesda mostró aquel escueto teaser con el logo de The Elder Scrolls VI durante el E3 de 2018. Ocho años de teorías, rumores, especulaciones y de preguntarnos cuándo podríamos volver a perdernos durante cientos de horas en algún rincón de Tamriel. Pues bien, seguimos sin saber cuándo podremos hacerlo, pero al menos ya conocemos el nombre oficial del juego: The Elder Scrolls VI: Sentinel.

Bethesda Game Studios ha aprovechado la celebración de su 40.º aniversario para anunciar oficialmente el título de uno de los RPG más esperados de la industria. Lo ha hecho mediante un nuevo vídeo de presentación y un logotipo que ponen fin a uno de los secretos mejor guardados del estudio. Y aunque todavía quedan muchísimas preguntas por responder, el nombre elegido podría ofrecernos una pista bastante importante sobre el lugar en el que transcurrirá nuestra próxima gran aventura.

Sentinel: un nombre que apunta directamente a Hammerfell

La elección de Sentinel no parece casual. Los veteranos de la franquicia reconocerán inmediatamente el nombre de esta importante ciudad portuaria de Hammerfell (Páramo del Martillo), una provincia situada al oeste de Tamriel y hogar ancestral de los guardias rojos.

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Precisamente, Hammerfell lleva años encabezando las quinielas sobre la posible ambientación de The Elder Scrolls VI. Se trata de una región con una geografía especialmente variada, que incluye extensos desiertos, zonas montañosas, ciudades costeras y numerosos vestigios de antiguas civilizaciones. En el teaser vídeo se aprecia una especie de reliquia enterrada bajo la arena de un desierto.

La ciudad de Sentinel, además, ya ha aparecido en anteriores entregas de la franquicia, como The Elder Scrolls II: Daggerfall, y forma parte de los escenarios que podemos visitar en The Elder Scrolls Online.

Bethesda celebra cuatro décadas creando mundos en los que perderse

El anuncio de The Elder Scrolls VI: Sentinel llega en un momento especialmente simbólico para Bethesda Game Studios, que celebra sus 40 años de historia. Todd Howard ha aprovechado la ocasión para compartir un mensaje con los jugadores y recordar la evolución de una compañía que comenzó siendo un pequeño equipo de desarrollo en Maryland y que ha terminado convirtiéndose en uno de los nombres más importantes del videojuego.

Y es que Bethesda no empezó precisamente creando gigantescos mundos de fantasía medieval. Sus primeros trabajos estuvieron relacionados con los simuladores deportivos, con títulos como Gridiron! (1986) y Wayne Gretzky Hockey (1988), antes de comenzar a experimentar con entornos abiertos en juegos como The Terminator (1991).

La llegada de The Elder Scrolls marcaría un antes y un después en su trayectoria. Especialmente con Morrowind (2002), que consolidó muchas de las señas de identidad que hoy asociamos a los RPG del estudio: enormes escenarios para explorar, una libertad casi absoluta para construir nuestro personaje y la posibilidad de olvidarnos de la misión principal durante decenas de horas.

Después llegarían Oblivion (2006), Fallout 3 (2008) y, por supuesto, The Elder Scrolls V: Skyrim (2011), uno de los grandes fenómenos del género y un juego que todavía hoy continúa atrayendo a millones de jugadores. Skyrim cumplirá 15 años el próximo 11 de noviembre, una fecha que recuerda cuánto tiempo llevamos esperando una nueva entrega numerada de la saga.

La compañía también se ha atrevido a explorar otros territorios con Fallout 76 (2018), su incursión en el multijugador online dentro del universo posapocalíptico de Fallout, y Starfield (2023), su ambicioso RPG de ciencia ficción ambientado entre las estrellas.

Ahora, el estudio regresa a la fantasía medieval con la responsabilidad de dar continuidad a una de las franquicias más influyentes de la historia del videojuego.

The Elder Scrolls Online celebra el anuncio con recompensas gratuitas

La presentación de The Elder Scrolls VI: Sentinel también viene acompañada de una celebración especial para los jugadores de The Elder Scrolls Online. Desde hoy, 3 de noviembre, hasta el próximo 10 de noviembre, los usuarios del MMORPG podrán participar en una campaña temporal de Persecuciones doradas llamada El Alik'r espera.

Esta actividad invita tanto a los jugadores habituales como a los recién llegados a explorar el desierto de Alik'r en su versión de la Segunda Era, con diferentes recompensas que podrán conseguir durante el evento.

La elección de este escenario también resulta especialmente interesante, teniendo en cuenta que el desierto de Alik'r se encuentra precisamente en Hammerfell, la región que lleva años protagonizando los rumores sobre la ambientación del nuevo juego.

Una oportunidad perfecta para regresar a Tamriel y familiarizarse con parte de su geografía mientras esperamos más noticias sobre Sentinel.

Lo que no conocemos todavía es cuándo llegará The Elder Scrolls VI: Sentinel. Mientras tanto, Bethesda ha querido celebrar sus cuatro décadas de historia mirando tanto al pasado como al futuro. El estudio ha reunido anécdotas, recuerdos e imágenes de sus desarrolladores en un especial conmemorativo, disponible en su página web.