Valencia tiene al fin su circuito para running hasta el mar

David Torres 04 NOV 2026 - 17:08h.

El Circuit Valencia Ciudad del Running culmina su ampliación hacia el mar y los corredores ya disfrutan de casi ocho kilómetros de recorrido

El Medio Maratón Valencia amplía su nombre y se lanza a volar

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ValenciaEl Circuit Valencia Ciudad del Running ya está abierto al público tras la finalización de las obras de ampliación que prolongan su recorrido hacia el mar. La actuación, impulsada por la Fundación Trinidad Alfonso, presidida por Juan Roig, en colaboración con el Ayuntamiento de València, permite completar los 2,1 kilómetros adicionales previstos en el proyecto y ampliar la longitud de esta infraestructura deportiva, situada en el Jardín del Turia, desde los 5.731 metros originales hasta cerca de los ocho kilómetros. La inversión, en torno a los 2,1 millones de euros, ha sido asumida íntegramente por la Fundación de Juan Roig.

La ampliación da continuidad al trazado inicial para corredores del Tramo XII del Jardín del Turia, entre el Parque Gulliver y el Puente de Monteolivete, y lo prolonga hasta el Tramo XVI, en el actual final del antiguo cauce. De este modo, los usuarios disponen de un recorrido más largo para la práctica del running, manteniendo las características técnicas y de confort propias de esta instalación.

La actuación ha completado 2,1 kilómetros de ampliación del trazado original, que pasa de 5.731 metros a cerca de ocho kilómetros en el Jardín del Turia.

Los trabajos han incluido la instalación de pavimento específico para corredores, así como la incorporación de nueva iluminación y señalización a lo largo de la zona intervenida. Estas mejoras buscan facilitar la práctica deportiva y favorecer la convivencia entre los distintos usuarios del Jardín del Turia, como corredores, peatones y ciclistas.

La Fundación Trinidad Alfonso, presidida por Juan Roig, ha invertido cerca de 2,1 millones de euros en esta ampliación y se hará cargo de su mantenimiento hasta 2029.

La intervención también ha permitido mejorar los espacios verdes del entorno. En concreto, se han incorporado 11.000 unidades de plantas y arbustos tapizantes y 8.500 m² de tierra vegetal para la preparación y acondicionamiento de las zonas ajardinadas. Asimismo, se han habilitado dos espacios renaturalizados, se han instalado 73 farolas a lo largo del recorrido y diferentes zonas de descanso con 2 fuentes de agua y 6 bancos, además de la mejora del sistema de riego y de otras instalaciones integradas en el jardín.

Mural artístico bajo el puente Azud del Oro

La ampliación incluye también un mural artístico relacionado con el running, con imágenes realistas vinculadas a la práctica de este deporte. Ubicado bajo el puente del Azud del Oro, ocupa una superficie aproximada de 80 metros cuadrados, con unas dimensiones de 32 metros de longitud por 2,5 metros de altura. El trabajo ha sido realizado por la empresa On Point Studio y contribuirá a mejorar la imagen y la integración visual de este espacio del recorrido.

El proyecto ha incorporado nuevo pavimento específico para corredores, iluminación, señalización, mejoras en las zonas verdes del entorno y la creación de un mural artístico bajo el puente del Azud del Oro.

Además de financiar el proyecto, la Fundación Trinidad Alfonso también se hará cargo del mantenimiento de la instalación hasta 2029, dando continuidad a su colaboración con el Ayuntamiento de València para mejorar y promover el uso de las infraestructuras deportivas. El Circuit Valencia Ciudad del Running es la infraestructura más utilizada de la ciudad con más de700.000 usos o entrenamientos al año. Con la ampliación ya finalizada y abierta a la ciudadanía, la instalación refuerza su capacidad para acoger a corredores de todos los niveles y ofrecer más espacio para la práctica deportiva en el Jardín del Turia, en unas intensas semanas previas al Maratón Valencia.

Récord de usos en el mes de octubre

De hecho, este mes de octubre 2026 se ha batido el récord de usos o entrenamientos en esta instalación, con 82.808 usos registrados en el contador, superando el anterior hito de septiembre de 2022, que estaba en 81.033