David Torres Valencia, 13 NOV 2026 - 17:05h.

La iniciativa de Siempre Futbolistas y Fundación LaLiga alcanza su cuarta temporada

Las Leyendas del Valencia CF ganan por Lía

Compartir







La Asociación de Futbolistas del Valencia CF participa una temporada más en los Talleres de Reminiscencia a través del fútbol, una iniciativa impulsada por Siempre Futbolistas y Fundación LaLiga que utiliza la memoria emocional y los recuerdos vinculados al deporte para favorecer el bienestar y la estimulación cognitiva de las personas mayores.

FUNDACIÓN LALIGA y Siempre Futbolistas han puesto en marcha una nueva temporada de una iniciativa dirigida a estimular la memoria, recuperar experiencias personales y favorecer el bienestar de sus participantes mediante recuerdos y vivencias relacionados con el fútbol. oberto Solozábal, presidente de Siempre Futbolistas-FEAFV, y Olga de la Fuente, directora de FUNDACIÓN LALIGA, han renovado por cuarta temporada su convenio de colaboración entre ambas entidades, continúa creciendo y contará en esta nueva edición con 41 talleres, 492 sesiones y 984 horas de actividad en veinte localidades españolas, con la colaboración de más de treinta asociaciones de futbolistas veteranos.

En este caso, los talleres se están desarrollando en la Asociación Alzhéimer Valencia, de tal forma que la Comunitat vuelve a formar parte de esta red nacional gracias a la participación de la los veteranos del club, que contribuye a acercar la historia y los recuerdos del club a los participantes. A través de fotografías, vídeos, objetos históricos, recuerdos de partidos y experiencias relacionadas con el Valencia CF, las sesiones buscan estimular la memoria, fomentar la conversación y recuperar vivencias personales que forman parte de la historia de cada participante.

El programa está dirigido a personas mayores, con o sin deterioro cognitivo, personas con alzhéimer, daño cerebral adquirido y personas con discapacidad física. Además de las sesiones, contempla actividades complementarias como visitas a estadios, museos e instalaciones deportivas y encuentros con exfutbolistas y protagonistas de la historia de los clubes.

Fernando Giner destaca el valor social del fútbol

El presidente de la Asociación de Futbolistas, Fernando Giner, ha puesto en valor la continuidad de una iniciativa que demuestra que el fútbol también puede desempeñar un papel importante fuera de los terrenos de juego.

"Venimos participando ya desde hace años con Siempre Futbolistas y la Fundación LaLiga en un proyecto que significa unir asociaciones y personas para ayudar a nuestros mayores a recuperar y compartir sus recuerdos a través del vínculo emocional con clubes como el Valencia CF", señala Giner.

El presidente también anima a otras entidades a incorporarse al programa: "Ojalá cada vez más asociaciones y centros públicos y privados se sigan sumando a este bonito proyecto, que sigue creciendo año a año para ayudar a hombres y mujeres mayores a recuperar la memoria y mejorar cognitivamente".

Giner recuerda que el alcance de esta iniciativa va mucho más allá del ámbito deportivo: "El fútbol va mucho más allá de un balón y 22 jugadores y este bonito proyecto nos lo recuerda".

Veinte localidades y una misma pasión por el fútbol

La nueva edición de los talleres llegará durante el primer semestre de la temporada a Madrid, Pinto, Logroño, San Sebastián, Bilbao, Valladolid, Coslada, Getafe, Oviedo, Zaragoza, Vigo, Alicante, Orihuela-Costa, Albacete, Málaga, Santa Cruz de Tenerife, Valencia, Las Palmas de Gran Canaria, Castellón de la Plana y Villares de la Reina.

Los recuerdos de grandes partidos, futbolistas, estadios, celebraciones y momentos compartidos con familiares y amigos se convierten en herramientas para estimular la memoria y reforzar los vínculos personales y sociales.

Con su participación, la Associació de Futbolistes del Valencia CF reafirma su compromiso social y su voluntad de mantener vivo el legado valencianista, acercándolo también a quienes encuentran en el fútbol una parte fundamental de su historia personal.