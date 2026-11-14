35.000 euros por una joya eterna del Valencia CF: el balón de la primera Liga sale a la venta

David Torres Valencia, 14 NOV 2026 - 09:09h.

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El primer título de Liga del Valencia CF tiene un precio en el mercado del coleccionismo. Una pelota de cuero atribuida al histórico campeonato de la temporada 1941-42 ha salido a la venta por 35.000 euros, una cifra que convierte a este objeto en una pieza excepcional para cualquier aficionado valencianista. La pieza está vinculada al encuentro ante el RCD Español de Barcelona que terminó con victoria valencianista por 2-1 y que aparece asociado a la conquista de la primera Liga del Valencia CF. Aquel título, conseguido en la temporada 1941-42, marcó el inicio de una etapa dorada para la entidad de Mestalla.

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Un balón que se exhibió en la Ciudad de las Artes y las Ciencias

El objeto no es completamente desconocido para el valencianismo. El vendedor explica que en 2011 formó parte de una exposición organizada por el club en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, ante la ausencia de un museo propio. Allí se presentó como uno de los elementos más destacados de la muestra dedicada a los tesoros históricos de la entidad.

El texto que acompañaba a la pieza la describía de la siguiente manera: “Balón original con el que se jugó el ultimo partido de Liga entre el Valencia C.F. y el RCD Español de Barcelona con el resultado de 2 a 1 favorable al Valencia C.F., que se proclamó campeón de liga 1941-42.

Esta legendaria pelota fue recuperada y conservada por el entrenador valencianista Ramón Encinas, conserva la inscripción del partido y las firmas de los jugadores.”

La descripción de la exposición continuaba con una precisión importante sobre el estado actual del objeto: "El balón, el objeto más destacado de la exposición, actualmente ha perdido los datos referentes al partido y firma de los jugadores, manteniendo los que se muestran en la foto". Por tanto, la pelota ya no conserva las inscripciones del encuentro ni las firmas de los futbolistas que, según la descripción histórica, llegó a lucir. Es un detalle relevante para valorar una pieza cuyo principal atractivo reside en su vinculación con el primer campeonato liguero valencianista.

La memoria de una generación histórica

Aquel Valencia CF estaba dirigido por Ramón Encinas y contaba con una delantera legendaria, conocida como la delantera eléctrica, formada por Epi, Amadeo, Asensi, Gorostiza y Mundo. Este último terminó la temporada como máximo goleador de Primera División, con 27 tantos.

El balón se encuentra anunciado en Todocolección y su descripción remite a uno de los capítulos más importantes de la historia del club. Ahora la pelota se ofrece por 35.000 euros. Una cantidad elevada que pone precio a un objeto histórico y plantea una pregunta para cualquier valencianista: ¿cuánto vale tener en las manos un pedazo de la primera gran conquista liguera del Valencia CF? ¿podría el club hacer el esfuerzo y comprarlo para el futuro museo en el Nou Mestalla? ¿podría algún benefactor comprarlo y donarlo? La historia tiene precio.