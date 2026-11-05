Quién es quién en la última foto oficial del Valencia CF en Mestalla

David Torres 05 NOV 2026 - 17:17h.

Braulio Vázquez, Javier Solís y Javier Aguirre, cabezas visibles del club

La foto oficial más espectacular y original del Valencia CF para despedir Mestalla: 400 personas y a vista de dron

Compartir







ValenciaLa última fotografía oficial del Valencia CF en el Camp de Mestalla ya es historia. La primera plantilla masculina se ha reunido para realizar la tradicional imagen de cada temporada en un escenario muy especial: el estadio que ha sido su casa durante más de un siglo y que afronta su última campaña antes del traslado al Nou Mestalla.

La fotografía se realizó el pasado martes 3 de noviembre, coincidiendo con una jornada de trabajo diferente en Mestalla. El equipo se ejercitó sobre el césped, guardó un minuto de silencio en memoria de Jesús de Miguel, futbolista del CD Tenerife fallecido a los 29 años, y posteriormente compartió una comida de conjura. Una jornada marcada por la emoción y el recuerdo.

El equipo estuvo acompañado por dos de los principales responsables de la estructura del club: Javier Solís, director general, y Braulio Vázquez, director deportivo, además del entrenador Javier Aguirre y su cuerpo técnico. Este último afronta ahora numerosos asuntos pendientes en la planificación de la plantilla. Tiene hasta 20 frentes abiertos en el Valencia CF, entre futbolistas que terminan contrato y jugadores que entran en su último año de vinculación.

El último recuerdo de Mestalla con la primera equipación

Para la imagen, los futbolistas han lucido el Home Kit diseñado por PUMA, una equipación que rinde homenaje a la historia y a la identidad valencianista en una temporada especialmente significativa: la despedida del Camp de Mestalla.

La fotografía de la primera plantilla llega apenas un día después de otra imagen histórica. El Valencia CF reunió a sus dos primeros equipos y a más de 350 empleados para protagonizar una espectacular fotografía colectiva con 400 personas y captada desde un dron.

Dos instantáneas diferentes y un mismo escenario. Mestalla empieza a despedirse y el Valencia CF quiere dejar constancia de todos los protagonistas de su última temporada en el estadio.