Coches y Motos 19 NOV 2026 - 19:24h.

El EV6 es una de las opciones más atractivas del mercado

El nuevo Kia EV9 es, para muchos, el coche más espectacular jamás creado por Kia

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Kia ha conseguido desarrollar una identidad estética muy reconocible dentro del mercado de los automóviles eléctricos. El EV6 representa uno de los ejemplos más claros de esta transformación, con una carrocería de proporciones deportivas, una firma luminosa especialmente elaborada y una arquitectura eléctrica que permite ofrecer prestaciones elevadas. Su diseño se aleja de las formas tradicionales de numerosos SUV y apuesta por una silueta que combina elementos de un crossover y una berlina fastback.

El modelo coreano también destaca por una gama mecánica que permite escoger entre versiones orientadas a la autonomía y alternativas de altas prestaciones. La actualización del EV6 ha introducido cambios en el frontal, mejoras en el habitáculo y una batería de mayor capacidad, reforzando sus argumentos frente a modelos como el Tesla Model Y, el Hyundai Ioniq 5 o el Volkswagen ID.5.

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Una carrocería de casi 4,7 metros con personalidad propia

El Kia EV6 mide aproximadamente 4,70 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas. Su frontal incorpora unos faros estilizados con una firma luminosa inspirada en el lenguaje Star Map de la marca, acompañados por unas superficies suaves y un paragolpes de diseño deportivo. La actualización ha reforzado esta estética mediante unos grupos ópticos más modernos y diferentes elementos aerodinámicos que contribuyen a mejorar su presencia visual.

De perfil destacan una línea de techo descendente, unos pasos de rueda marcados y una superficie acristalada relativamente estrecha. La trasera incorpora una firma luminosa de grandes dimensiones que recorre buena parte de la anchura del vehículo y constituye uno de sus elementos más reconocibles. El resultado es un automóvil que transmite una imagen deportiva sin recurrir a las proporciones habituales de un SUV tradicional.

El habitáculo dispone de cinco plazas y una distancia entre ejes de aproximadamente 2,90 metros, una cifra que contribuye a ofrecer una segunda fila espaciosa. El maletero alcanza alrededor de 490 litros en determinadas versiones, mientras el compartimento delantero permite transportar objetos adicionales. Esta configuración ofrece una funcionalidad adecuada para viajes familiares, aunque la línea de techo descendente condiciona ligeramente la sensación de amplitud en la parte posterior.

Una arquitectura eléctrica de 800 voltios

El EV6 utiliza la plataforma E-GMP del Grupo Hyundai, desarrollada específicamente para automóviles eléctricos. Una de sus principales características es la arquitectura de 800 voltios, que permite admitir potencias de recarga elevadas cuando se utiliza una infraestructura compatible. En condiciones adecuadas, Kia anuncia la posibilidad de recuperar del 10 al 80% de la batería en aproximadamente 18 minutos, una cifra especialmente competitiva dentro de su categoría.

La gama actualizada incorpora una batería de hasta 84 kWh de capacidad nominal, asociada a diferentes configuraciones mecánicas. Las versiones de tracción trasera desarrollan 229 CV, mientras las alternativas de tracción total alcanzan 325 CV. Dependiendo de la configuración, la autonomía homologada puede superar los 580 kilómetros WLTP, aunque las cifras varían según las llantas, el equipamiento y la motorización.

Por encima aparece el EV6 GT, una versión de altas prestaciones que desarrolla hasta 650 CV mediante la función específica de máxima potencia. Esta configuración incorpora tracción total, una puesta a punto deportiva y diferentes modificaciones destinadas a mejorar la respuesta dinámica. Su planteamiento es considerablemente más radical que el de las versiones convencionales, especialmente por su capacidad de aceleración y su orientación hacia las prestaciones.

Tecnología y una imagen diferente

El interior incorpora dos pantallas panorámicas de 12,3 pulgadas, destinadas a la instrumentación y al sistema multimedia. También dispone de diferentes asistentes de conducción, funciones de conectividad y soluciones destinadas a mejorar la comodidad. Dependiendo del acabado puede incorporar asientos calefactados y ventilados, sistema de sonido Meridian y diferentes elementos decorativos de inspiración deportiva.

El Kia EV6 también ofrece la función de carga bidireccional V2L, que permite alimentar determinados dispositivos eléctricos utilizando la energía almacenada en la batería. Esta característica puede resultar interesante durante escapadas o actividades al aire libre, aunque su utilización depende de los accesorios y las condiciones técnicas correspondientes. Además, la marca mantiene su garantía comercial de siete años o 150.000 kilómetros, sujeta a las condiciones del fabricante.

El Hyundai Ioniq 5 apuesta por una estética retrofuturista, mientras el Tesla Model Y utiliza una carrocería más convencional y orientada a la eficiencia. El Kia EV6 responde con una silueta deportiva, una arquitectura de recarga avanzada y diferentes niveles de potencia. Para quienes buscan un eléctrico con personalidad y no quieren renunciar a la funcionalidad familiar, representa una de las propuestas más llamativas de la marca coreana.