Coches y Motos 19 NOV 2026 - 06:37h.

279 CV de potencia y hasta 90 km de automomía

El nuevo Jaecoo es, para muchos, el modelo más atractivo que ha presentado la marca

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El JAECOO 7 se mete en una pelea concurrida. El Kia Sportage y el MG HS ya tienen un sitio entre los SUV familiares, pero el modelo chino quiere hacerse hueco entre los más populares. Entre sus argumentos, mucho equipamiento y mecánicas eficientes. Ahora, además, la marca pone el foco en una promoción especial dentro de la campaña Black November para varios modelos de la gama, entre ellos, el Jaecoo 7 SHS.

El JAECOO 7 mide 4,50 metros y tiene una presencia robusta, aunque su tamaño no le impide resultar práctico en el día a día. El maletero ofrece 500 litros y deja espacio para el equipaje de una familia. Al abatir los asientos traseros, la capacidad aumenta para afrontar una mudanza pequeña o una escapada con media casa a cuestas.

Así es el Jaecoo 7 híbrido enchufable

La versión SHS combina un motor de gasolina 1.5 turbo con dos motores eléctricos. El conjunto desarrolla 279 CV y acelera de 0 a 100 km/h en 8,5 segundos. También puede recorrer hasta 90 kilómetros en modo eléctrico, según la marca. Para muchos conductores, esa distancia puede cubrir buena parte de los trayectos diarios sin gastar gasolina.

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La campaña de Black November se dirige precisamente a esta variante enchufable. El precio promocionado parte de 24.550 euros y la marca anuncia ventajas económicas de hasta 15.270 euros para el acabado Pure. La cifra máxima reúne descuentos de marca y concesionario, achatarramiento, financiación y el adelanto de una ayuda pública. No todos los compradores accederán a las mismas condiciones.

Jaecoo alarga el Black Friday a todo noviembre

La promoción está disponible hasta el 30 de noviembre de 2026 para particulares en Península y Baleares. También exige financiar con Open Bank y matricular el coche antes del 30 de diciembre. El adelanto de 2.250 euros del Plan Auto+ depende de que haya fondos; si la ayuda no se concede, el cliente debe devolver ese importe en un máximo de doce meses.

El interior acompaña la apuesta tecnológica. La gama ofrece una pantalla multimedia de 14,8 pulgadas, cuadro digital de 10,25 y conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto. El equipamiento también contempla climatizador bizona y asistentes de conducción, como la frenada automática de emergencia, el control de crucero adaptativo y la alerta de ángulo muerto.