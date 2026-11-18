Coches y Motos 18 NOV 2026 - 18:18h.

La opción B-SUV eléctrica para los amantes de la aventura

No arrasa, pero Suzuki es una de las marcas más rentables

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Suzuki lleva décadas asociando el Vitara con el todoterreno. El e VITARA lleva esa filosofía a la era eléctrica y estrena un eléctrico propio. La gama empieza con una versión de tracción delantera y llega a otra con sistema 4x4 AllGrip-e. Así conserva su opción para salir del asfalto.

El e VITARA mide 4,28 metros de largo, 1,80 de ancho y 1,64 de alto. La batalla alcanza 2,70 metros. El maletero ofrece 310 litros y llega a 562 con los asientos abatidos. Su tamaño facilita moverse por ciudad, aunque queda por debajo de varios rivales eléctricos.

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Hasta tres opciones mecánicas

La versión de acceso combina una batería de 49 kWh con un motor de 144 CV y 193 Nm. Acelera de cero a cien en 9,6 segundos y alcanza 150 km/h. La autonomía llega a 344 kilómetros. Encaja con quienes hacen trayectos urbanos y salidas ocasionales.

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La batería de 61 kWh equipa las versiones superiores. La de 174 CV anuncia 426 kilómetros de autonomía. La de 184 CV homologa 395 kilómetros y añade tracción total. Dos motores eléctricos impulsan ambos ejes y ajustan el reparto de fuerza. La configuración AllGrip-e conecta el modelo con el pasado de Suzuki.

Equipamiento a la altura

La versión de acceso con el acabado S2 figura desde 28.730 euros al contado. La financiación anunciada propone cuotas de 195 euros, con una entrada de 11.254 euros y una cuota final de 17.687 euros. El precio financiado sube a 30.511 euros. Conviene revisar todas las condiciones antes de comparar ofertas.

El habitáculo combina dos pantallas: una de 10,2 pulgadas para la instrumentación y otra de 10,1 para el sistema multimedia. Suzuki añade navegación, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, cargador para el móvil y programación de carga. El equipo de sonido Infinity by Harman completa la dotación.