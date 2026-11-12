El Suzuki Vitara eléctrico se convierte en el coche más atractivo del catálogo

Coches y Motos 12 NOV 2026 - 03:02h.

La marca japonesa apuesta por un SUV eléctrico pequeño y atractivo

Suzuki se divorcia del Toyota RAV4

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Suzuki ha dado un paso importante en su estrategia de electrificación con el lanzamiento del e Vitara, su primer SUV completamente eléctrico de producción global. El nuevo modelo introduce una estética diferente a la de los vehículos tradicionales de la marca, con una carrocería robusta, proporciones modernas y numerosos detalles que refuerzan su personalidad.

Su llegada permite ampliar una gama que hasta ahora había apostado principalmente por motores de gasolina electrificados e híbridos convencionales. Además, el e Vitara mantiene algunos elementos característicos de Suzuki, como las dimensiones contenidas y la posibilidad de disponer de tracción total.

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Un diseño robusto y diferente

El Suzuki e Vitara mide aproximadamente 4,28 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas. Su diseño está definido por un frontal elevado, unos faros de formas geométricas y unas superficies que transmiten una imagen musculosa. La parte delantera prescinde de una parrilla tradicional de grandes dimensiones, una solución habitual entre los automóviles eléctricos.

De perfil destacan unos pasos de rueda muy marcados, una línea de techo relativamente horizontal y una superficie acristalada que refuerza su apariencia aventurera. Los tiradores de las puertas posteriores están integrados en la zona superior, contribuyendo a crear una imagen más limpia. La trasera incorpora unos pilotos horizontales y un portón de grandes dimensiones.

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El resultado es un SUV compacto que mantiene una estética robusta sin recurrir a una carrocería especialmente grande. Frente al Vitara de gasolina, el nuevo eléctrico presenta unas formas más modernas y una imagen claramente diferenciada.

Un habitáculo tecnológico y práctico

El interior del e Vitara también representa una evolución importante respecto a otros modelos de Suzuki. El salpicadero incorpora una instrumentación digital de 10,25 pulgadas y una pantalla multimedia central de 10,1 pulgadas. Ambas se integran visualmente en una superficie horizontal orientada hacia el conductor.

También dispone de diferentes controles físicos, una consola central elevada y numerosos espacios de almacenamiento. La segunda fila ofrece espacio suficiente para desplazamientos habituales, aunque el aprovechamiento interior depende de la posición de los asientos. El maletero tiene una capacidad aproximada de 310 litros con la banqueta posterior en su posición más retrasada.

No es una cifra especialmente elevada, pero la posibilidad de desplazar los asientos permite ampliar el espacio destinado al equipaje. Suzuki también ofrece diferentes asistentes de conducción y elementos de confort, dependiendo del acabado.

Hasta 184 CV y tracción total AllGrip-e

La gama del Suzuki e Vitara incluye diferentes configuraciones mecánicas. La versión de acceso utiliza una batería de 49 kWh y un motor eléctrico de 144 CV. Por encima aparece una alternativa de 61 kWh con 174 CV y tracción delantera.

La configuración superior incorpora dos motores eléctricos, tracción total AllGrip-e y una potencia conjunta de 184 CV. Esta última permite mejorar la motricidad en determinadas situaciones y mantiene una de las características tradicionales de Suzuki. La autonomía homologada puede alcanzar aproximadamente 426 kilómetros WLTP en las versiones de tracción delantera con batería grande.

La variante de tracción total ofrece una autonomía inferior debido a su mayor peso y consumo. El e Vitara también admite carga rápida en corriente continua y dispone de diferentes modos de conducción. En España, su precio anunciado parte de aproximadamente 28.675 euros con promociones y ayudas aplicables, aunque la tarifa final depende de la versión y de las condiciones comerciales.

El e Vitara no pretende competir con eléctricos de gran tamaño ni ofrecer una autonomía especialmente elevada. Su principal atractivo está en combinar unas dimensiones manejables, una estética moderna y la posibilidad de disponer de tracción total. Para quienes buscan un Suzuki diferente y valoran el diseño, representa una de las propuestas más interesantes del catálogo actual.