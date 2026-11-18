Coches y Motos 18 NOV 2026 - 15:40h.

Entrega una potencia de 47 CV a 8.500 revoluciones por minuto,

MITT T-Rox 125, la scooter barata más equipada

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Dentro del sector de las trail, hay una moto que no tiene tanto prestigio como se merece, pero que le planta cara a marcas más caras como BMW y Triumph. Y es que la MITT TT 555 es una moto espléndida, con un nivel de equipamiento espectacular, y unas prestaciones que no se quedan atrás. Tiene un amplio repertorio de accesorios de serie a los que se puede añadir varios de manera opcional, y no nos queda ninguna duda de que es una compra muy acertada.

Entre las cosas a destacar que incluye de serie esta moto nos gusta destacar las piñas retroiluminadas, las barras de protección del motor, las luces auxiliares, el parabrisas regulable, el caballete central, el cubre manos o el protector del radiador. A nivel estético es una moto excelente, que difícilmente podría ser más bonita, y en su interior se oculta un motor que ofrece unas excelentes cifras, de dos cilindros, y con una cilindrada de 471 centímetros cúbicos.

Entrega una potencia de 47 CV a 8.500 revoluciones por minuto, lo que hace que sea apto para el carné A2 sin problema, y es de refrigeración líquida y ocho válvulas. Su consumo es bastante reducido, lo que garantiza una importante autonomía, gracias a su increíble depósito de combustible, con una capacidad de 21 litros. Cuentra con ABS desconectable tanto en la rueda de adelante como en la de atrás, y en la instrumentación encontramos una pantalla TFT digital con conectividad móvil.

La MITT TT 555 puede estar en tu garaje

Algo que incita a querer conseguir esta MITT TT 555 es su razonable precio, que la convierte en una apuesta asegurada, pues apenas se necesita un total de 6.695 euros para que la puedas tener en el garaje de tu casa.