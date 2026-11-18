Coches y Motos 18 NOV 2026 - 00:03h.

Un SUV urbano con carácter muy aventurero

No es tan moderno como el Avenger, pero este Jeep es una tentación

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El Jeep Avenger ha encontrado su sitio con una fórmula sencilla. Tiene aspecto robusto, pero sus dimensiones encajan bien en calles estrechas y aparcamientos urbanos. Es el hermano pequeño del Compass y comparte con él ese aire aventurero, tan propio de la marca. Su tamaño también invita a dejar la ciudad atrás durante el fin de semana.

El Avenger mide 4,08 metros de largo, 1,78 de ancho y 1,54 de alto. La batalla alcanza 2,56 metros. Jeep aprovecha bien ese formato: el maletero ofrece 380 litros en las versiones de combustión y hasta 1.275 con los asientos abatidos. El eléctrico reduce el volumen a 355 litros.

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La gama de gasolina empieza en 21.500 euros. Esta versión monta un motor 1.2 con 100 CV y 205 Nm. El bloque usa cambio manual de seis marchas y tracción delantera. Acelera de cero a cien en 10,6 segundos y homologa 5,5 litros cada cien kilómetros.

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Una gama mecánica amplia y completa

Quien quiera cambio automático puede elegir el MHEV. Su motor 1.2 desarrolla 110 CV y trabaja con un sistema híbrido ligero. El consumo homologado baja a 4,9 litros. La etiqueta ECO facilita el acceso a zonas restringidas. Esta alternativa parte de 23.201 euros.

El Avenger 4xe lleva la aventura un paso más allá. Combina un motor turbo de gasolina de 145 CV con tecnología híbrida ligera de 48 voltios y tracción total. El cambio automático de doble embrague tiene seis velocidades. Acelera en 9,5 segundos y alcanza 194 km/h. Cuesta desde 29.300 euros.

Una versión eléctrica ideal para la ciudad y muchas opciones de equipamiento

Y completando la gama, una versión eléctrica que entrega 156 CV y 260 Nm. Su batería permite recorrer hasta 400 kilómetros según el ciclo WLTP. Acelera de cero a cien en nueve segundos y alcanza 150 km/h. El precio sube a 35.200 euros.

En equipamiento, el acabado de acceso es el Longitude, y ya incluye sensores traseros, control de crucero, sensor de lluvia y arranque sin llave. También equipa una radio con pantalla de 10,1 pulgadas, seis altavoces y cámara en el pilar A. Jeep suma reconocimiento de peatones y ciclistas, control de descenso y Selec-Terrain para adaptar la respuesta al terreno. Por encima tenemos otros acabados como el Altitude, el 85th Anniversary o el Summit. Para el 4x4 también tenemos el acabado UIpland u Overland.