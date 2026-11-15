Coches y Motos 15 NOV 2026 - 21:28h.

El Micra ha regresado con una propuesta top en tecnología y diseño

El nuevo Nissan es, para muchos, la mayor maravilla

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Nissan ha recuperado uno de los nombres más reconocibles de su historia para dar un paso importante hacia la electrificación. El nuevo Micra abandona los motores de gasolina y se convierte en un utilitario completamente eléctrico, desarrollado sobre una plataforma compartida con el Renault 5 E-Tech. Esta relación técnica permite aprovechar una arquitectura moderna, aunque cada fabricante ha trabajado para ofrecer una personalidad estética diferenciada.

El regreso del Micra también representa un cambio importante respecto a sus generaciones anteriores. Nissan ha apostado por una carrocería de inspiración retro, con faros circulares, superficies redondeadas y unas proporciones compactas que recuerdan a algunos de sus urbanos históricos. El resultado es un automóvil que busca combinar facilidad de utilización, tecnología y una imagen especialmente reconocible.

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Un diseño retro con personalidad japonesa

El nuevo Nissan Micra mide aproximadamente 3,97 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas. Su frontal incorpora unos grupos ópticos circulares con tecnología LED, acompañados por una firma luminosa que refuerza su personalidad. La carrocería utiliza unas superficies suaves y unos pasos de rueda marcados, creando una imagen que se diferencia claramente de la estética más geométrica de otros eléctricos urbanos.

De perfil destacan una línea de techo ligeramente descendente, unos tiradores posteriores integrados en la carrocería y unas llantas de hasta 18 pulgadas. La trasera también utiliza grupos ópticos redondeados y un portón de formas sencillas. Nissan ha buscado recuperar parte del carácter de generaciones anteriores sin reproducir literalmente ninguno de sus diseños, una estrategia semejante a la utilizada por Renault con el nuevo R5.

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Aunque ambos modelos comparten numerosos componentes técnicos, sus carrocerías presentan diferencias importantes. El Renault 5 utiliza unas formas angulosas inspiradas en el utilitario original, mientras el Micra apuesta por una imagen más redondeada y expresiva. La elección dependerá de las preferencias personales, pero ambos representan una alternativa a los pequeños eléctricos de diseño más convencional.

Dos baterías y más de 400 kilómetros de autonomía

El nuevo Micra utiliza la plataforma AmpR Small de Renault Group, anteriormente conocida como CMF-B EV. Esta arquitectura está desarrollada específicamente para automóviles eléctricos pequeños y permite situar la batería bajo el habitáculo. También comparte con el Renault 5 numerosos elementos mecánicos, aunque Nissan ha introducido ajustes propios en el diseño y la configuración de sus versiones.

La gama incluye una batería de 40 kWh asociada a un motor eléctrico de 122 CV y una alternativa de 52 kWh con 150 CV. La primera está orientada principalmente a los desplazamientos urbanos y cotidianos, mientras la segunda permite afrontar viajes más largos con mayor autonomía. Las versiones de batería grande pueden superar los 400 kilómetros homologados en ciclo combinado WLTP, dependiendo de la configuración.

Nissan también anuncia autonomías urbanas considerablemente superiores, que pueden alcanzar hasta 574 kilómetros en determinadas versiones. Sin embargo, esta cifra corresponde al ciclo urbano WLTP y no debe confundirse con la autonomía combinada, que resulta más representativa para quienes alternan ciudad y carretera. El Micra admite carga rápida en corriente continua y dispone de funciones destinadas a facilitar la planificación de los viajes.

Un interior moderno con tecnología de Google

El habitáculo incorpora instrumentación digital y una pantalla multimedia central de 10,1 pulgadas, dependiendo del acabado. Las versiones más equipadas utilizan un sistema con servicios de Google integrados, incluyendo navegación y diferentes aplicaciones. También dispone de conectividad con teléfonos móviles, asistentes de conducción y opciones de personalización mediante iluminación ambiental.

El Micra ofrece cinco plazas y un maletero de aproximadamente 326 litros, una cifra adecuada para un utilitario eléctrico de estas dimensiones. La carrocería compacta facilita las maniobras y el aparcamiento, mientras la posición de conducción y el aprovechamiento interior permiten utilizarlo como automóvil principal en determinados hogares. Sin embargo, quienes viajan habitualmente con varios adultos pueden encontrar limitaciones de espacio frente a modelos mayores.

Su principal rival es precisamente el Renault 5 E-Tech, con el que comparte buena parte de la tecnología. El Nissan responde con una estética propia y diferentes configuraciones comerciales, aunque conviene comparar precios y equipamiento equivalente antes de decidir. Para quienes buscan un eléctrico pequeño con personalidad, el regreso del Micra representa una alternativa interesante que combina un nombre histórico con una plataforma moderna.