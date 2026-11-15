El KGM más bonito de la nueva etapa de la firma coreana es perfecto para familias

Coches y Motos 15 NOV 2026 - 02:48h.

Una versión en concreto es ideal para viajes largos

Esta es la garantía de registro que ofrece KGM para sus Torres EVX

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Hay coches que parecen hechos para ir cargados hasta arriba. El KGM Torres transmite esa impresión desde el primer vistazo. Sus formas robustas y su silueta poco habitual le dan presencia. También dejan claro que la nueva etapa de la firma coreana no busca pasar desapercibida. Este SUV tiene espacio para la familia y sus planes diarios, desde la rutina hasta las vacaciones.

Con 4,70 metros de largo, el Torres se mueve en una categoría familiar. Su maletero ofrece 839 litros y alcanza 1.662 litros al abatir los asientos traseros. Esa capacidad facilita los viajes y las compras grandes. KGM añade una banqueta reclinable, que permite a los pasajeros acomodarse mejor durante trayectos largos. Por tamaño y enfoque, compite con el Nissan X-Trail, el Peugeot 5008, el Renault Espace, el Kia Sorento y el Skoda Kodiaq.

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Tres versiones mecánicas

La versión de gasolina utiliza un motor 1.5 Turbo de cuatro cilindros. Entrega 163 CV y 280 Nm, con tracción delantera y cambio manual de seis marchas. La suspensión trasera multibrazo aporta aplomo. El Torres alcanza 191 km/h y homologa 7,94 litros cada cien kilómetros. Esta configuración cuesta desde 24.600 euros y encaja con quien prefiere conducir sin complicaciones en el uso cotidiano.

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Quien busque más comodidad puede elegir el gasolina con cambio automático y tracción total. Esa versión cuesta desde 35.400 euros y añade facilidad de uso y motricidad en superficies resbaladizas. La gama también ofrece un híbrido de 204 CV, automático y con tracción delantera, desde 27.800 euros. Desarrollado junto a BYD, combina un 1.5 Turbo de 150 CV con un motor eléctrico de 177 CV.

El híbrido es ideal para quienes disfrutan de viajes en familia

La batería LFP de 1,84 kWh permite circular en eléctrico durante maniobras y recorridos cortos. KGM declara un consumo de 6 litros cada cien kilómetros y 137 gramos de CO₂ por kilómetro. La velocidad máxima queda en 180 km/h. No es enchufable, pero la asistencia eléctrica acompaña al motor de gasolina y ayuda a reducir el gasto en desplazamientos diarios.

El equipamiento de serie piensa en el uso diario. El conductor tiene cuadro digital de 12,5 pulgadas y pantalla multimedia de nueve pulgadas, compatible con Apple CarPlay y Android Auto. El climatizador bizona, los faros Full LED y la cámara trasera vienen incluidos. También hay sensores de aparcamiento delanteros y traseros, control de crucero y retrovisores calefactados. El acabado de acceso ya trae bastante de lo necesario. Mientras que en seguridad suma siete airbags, control de estabilidad, asistente de arranque en pendiente y control de descenso, además de aviso de cinturón en las cinco plazas y freno electrónico de estacionamiento.