Coches y Motos 15 NOV 2026 - 07:42h.

El compacto del que apenas se habla, pero que tiene mucho que decir

DS tiene un modelo para los que no quiere pagar el precio de un Mercedes

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El DS Nº4 entra por los ojos. Su silueta mezcla líneas de berlina y aire de crossover, con una imagen elegante que busca distinguirse en la calle. La marca francesa ha cuidado las proporciones y los detalles. Para muchos, el resultado está entre los diseños más atractivos de su etapa reciente.

El modelo mide 4,40 metros de largo, 1,47 de alto y cuenta con 2,67 metros de distancia entre ejes. El maletero ofrece 430 litros. Si se abaten los asientos traseros, la capacidad llega a 1.240 litros. Son cifras que permiten combinar una carrocería llamativa con un uso familiar práctico.

Un tapado entre los premium a tener muy en cuenta

La gama arranca con un motor de gasolina 1.2 turbo de 145 CV y 230 Nm. Un sistema híbrido ligero de 48 voltios ayuda a reducir el consumo y le concede la etiqueta ECO. La caja automática de doble embrague tiene seis velocidades. El coche acelera de 0 a 100 km/h en 9,4 segundos, alcanza 203 km/h y consume 5,2 litros cada 100 kilómetros.

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Quien prefiera el diésel puede elegir un 1.5 de 130 CV y 300 Nm. Esta versión también anuncia un consumo medio de 5,2 litros y llega a 203 km/h. Necesita 10,9 segundos para acelerar de 0 a 100 km/h. El híbrido enchufable combina un motor 1.6 de gasolina con otro eléctrico. Entrega 225 CV y, gracias a su batería de 13,2 kWh, recorre hasta 81 kilómetros sin usar gasolina.

Cuatro versiones mecánicas, dos con etiqueta CERO

La otra versión con etiqueta CERO es el DS Nº4 E-Tense. Su motor eléctrico entrega 215 CV y la batería de 58,3 kWh ofrece 448 kilómetros de autonomía WLTP. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,1 segundos. La gama permite elegir entre gasolina, diésel, híbrido enchufable y eléctrico, con respuestas distintas para cada tipo de trayecto.

El acabado Pallas ya incluye llantas de 19 pulgadas, faros EcoLED y pilotos traseros LED 3D. Dentro suma cuadro digital, pantalla táctil de 10 pulgadas, climatizador bizona y conectividad con Android Auto y Apple CarPlay. También incorpora cámara trasera, sensores delanteros y traseros, control de crucero adaptativo, asistente de carril y reconocimiento de señales.

El Étoile Alcantara añade navegador 3D, carga inalámbrica, faros Full LED y detector de ángulo muerto. La alerta de tráfico trasero también mejora las maniobras. Por encima quedan Performance y Étoile Cuero Nappa.