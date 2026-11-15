Cyclone pone al alcance de más bolsillos una de sus motos de mayor proyección

Coches y Motos 15 NOV 2026 - 17:46h.

n su interior se oculta un propulsor de dos cilindros en línea

La cruiser más esperada de Cyclone llega cuatro años tarde

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En Cyclone han colocado al alcance de todos los bolsillos una de sus motos más llamativas, y que tiene un precio más apetecible. Es una trail con orientación asfáltica, perfecta para su uso diario, aunque también la puedes utilizar para irte de aventura por cualquier lugar. Y su estética es algo que nos consigue llamar la atención a todos, pues es una de las motos más bonitas. Por todo esto, creemos que la RX6 es una compra tan recomendable de realizar.

En su interior se oculta un propulsor de dos cilindros en línea, con una cilindrada de 650 centímetros cúbicos, y de cuatro válvulas por cilindro, lo que se traduce en una potencia de 70 CV a 8.500 revoluciones por minuto y un par máximo de 62 Nm a 7.000 rpm. En el apartado electrónico, no es la moto más completa, pues prescinde de apartados como el control de tracción, el embrague anti-rebote o los modos de conducción, aunque su parte ciclo sí que es interesante.

Tiene unas suspensiones KYB ajustables, unos frenos J.Juan y otros componentes de primer nivel, que provocan que sean tan fiables, y que no se necesite de un gran mantenimiento. El equipamiento es otro de los puntos a destacar dentro de esta moto, que incluye de serie iluminación full LED, y una pantalla TFT en la instrumentación con función mirror screen. Aparte, se puede ampliar con algunas opciones como maletas laterales o baúl trasero.

La Cyclone RX6 cuesta 6.390 euros

El precio de la Cyclone RX6 es algo que tampoco pasa desapercibido, pues hay pocas alternativas por un precio más llamativo y razonable. Esto sitúa a este modelo como uno de los mejores en relación calidad precio, ya que los 6.390 euros que cuesta nos parecen una cantidad irrisoria.