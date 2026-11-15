El nuevo Cupra es, para muchos, el modelo más llamativo que ha lanzado la marca española

Coches y Motos 15 NOV 2026 - 15:09h.

El Raval es una apuesta top de la marca española

El nuevo Cupra tiene un diseño rompedor y muchos creen que es el mejor coche que ha creado Cupra

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Cupra ha conseguido construir una identidad estética propia en pocos años, con modelos que combinan líneas deportivas, detalles agresivos y una imagen claramente diferenciada de la de Seat. El Formentor, el Born y el Tavascan representan diferentes interpretaciones de esta filosofía, pero el nuevo Raval introduce una propuesta especialmente interesante. Se trata de un eléctrico urbano desarrollado y fabricado en España que traslada el carácter deportivo de Cupra a una carrocería mucho más compacta.

El Raval busca competir con modelos como el Renault 5 E-Tech, el Nissan Micra eléctrico o el MINI Cooper eléctrico, aunque utiliza una estética que concede especial importancia a las superficies marcadas y a los detalles aerodinámicos. Además, ofrece una gama mecánica con diferentes niveles de potencia y autonomía, permitiendo escoger entre versiones orientadas principalmente a la ciudad y alternativas con prestaciones más elevadas.

Un diseño atrevido en apenas cuatro metros

El Cupra Raval mide aproximadamente 4,05 metros de longitud, una cifra que lo sitúa entre los eléctricos urbanos más manejables. Su frontal incorpora unos faros estilizados, una interpretación agresiva del lenguaje de diseño de Cupra y unas entradas de aire que refuerzan su imagen deportiva. El emblema de la marca también adquiere protagonismo, especialmente en las versiones que incorporan iluminación específica.

De perfil destacan unos pasos de rueda pronunciados, una línea de cintura elevada y unas superficies laterales que transmiten una sensación de dinamismo. La carrocería utiliza unas proporciones compactas, con las ruedas situadas cerca de los extremos para aprovechar mejor el espacio disponible. La trasera incorpora unos pilotos unidos mediante una firma luminosa horizontal y un portón que mantiene el carácter deportivo del conjunto.

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Uno de sus principales argumentos está en combinar esta estética con una funcionalidad poco habitual en un automóvil de dimensiones semejantes. El Raval ofrece cinco plazas y un maletero de aproximadamente 441 litros, una cifra especialmente generosa para un vehículo de poco más de cuatro metros. Su distancia entre ejes de unos 2,60 metros también contribuye a mejorar la habitabilidad, aunque el espacio posterior sigue condicionado por el tamaño exterior.

Hasta 226 CV y 446 kilómetros de autonomía

La gama del Cupra Raval incluye diferentes configuraciones mecánicas, con potencias anunciadas de 116, 135, 210 y 226 CV. Las versiones más sencillas utilizan una batería de 37 kWh útiles, mientras las alternativas superiores incorporan una de 52 kWh. Esta variedad permite adaptar la elección al tipo de desplazamientos, aunque las diferencias de autonomía y precio son importantes entre configuraciones.

El Raval Plus de 135 CV anuncia hasta 328 kilómetros de autonomía WLTP, mientras la versión Endurance de 210 CV puede alcanzar los 446 kilómetros. Por encima aparece el Raval VZ de 226 CV, orientado a quienes buscan unas prestaciones más deportivas. Esta última incorpora una puesta a punto específica y diferentes elementos destinados a mejorar la respuesta del automóvil, aunque su autonomía homologada es inferior a la de la versión Endurance con determinados neumáticos.

Una propuesta tecnológica con precios muy diferentes

El interior utiliza una distribución orientada hacia el conductor, con una instrumentación digital de 10,25 pulgadas y una pantalla multimedia central de 12,9 pulgadas. También incorpora un volante deportivo con controles físicos y diferentes funciones de conectividad. Dependiendo del acabado puede disponer de asientos deportivos, iluminación ambiental, cámara de visión periférica y asistentes de conducción avanzados.

Cupra anuncia el Raval Plus desde 20.490 euros incluyendo descuentos comerciales y las ayudas del Plan Auto+, mientras la versión Endurance parte de 35.010 euros al contado antes de determinadas ayudas. La diferencia demuestra la importancia de comparar configuraciones y comprobar qué incentivos están incluidos en cada cantidad. El precio final puede variar considerablemente según la financiación y las condiciones aplicables.

El Raval no puede considerarse objetivamente el Cupra más bonito de su historia, especialmente teniendo en cuenta modelos como el Formentor o el Tavascan. Sin embargo, su combinación de proporciones compactas, detalles deportivos y tecnología eléctrica permite distinguirlo de numerosos rivales. Para quienes buscan un automóvil urbano con una imagen especialmente atrevida, representa una de las propuestas más interesantes de la marca española.