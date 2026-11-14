El nuevo Lexus es, para muchos, el coche más espectacular que ha salido de la firma japonesa

Coches y Motos 14 NOV 2026 - 01:37h.

La marca japonesa sigue apostando por un modelo top

El nuevo Lexus TZ deja claro por qué es el SUV más bonito de la historia de Lexus

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Lexus ha construido algunos de los automóviles más reconocibles del mercado premium, desde grandes berlinas como el LS hasta deportivos como el LC. Sin embargo, la nueva generación del ES representa una evolución estética especialmente importante. La berlina japonesa abandona buena parte de las proporciones de su antecesora y apuesta por una silueta futurista, superficies muy elaboradas y una imagen que busca transmitir sofisticación.

El nuevo Lexus ES también introduce cambios importantes en su planteamiento mecánico. Por primera vez, la gama combina versiones híbridas autorrecargables con alternativas completamente eléctricas, ampliando las posibilidades de elección frente a rivales como el BMW Serie 5, el Mercedes Clase E o el Audi A6.

Una berlina de más de cinco metros con diseño futurista

El nuevo Lexus ES mide aproximadamente 5,14 metros de longitud, 1,92 metros de anchura y dispone de una distancia entre ejes de 2,95 metros. Estas dimensiones lo convierten en una berlina de representación considerablemente más grande que su antecesora. Su diseño está inspirado en algunos de los prototipos más recientes de Lexus, especialmente en el concepto LF-ZC.

El frontal presenta una evolución del lenguaje estético de la marca, con unos faros estilizados y una interpretación moderna de la característica parrilla Lexus. De perfil destacan una línea de techo descendente, unas superficies laterales marcadas y una carrocería que busca transmitir dinamismo. La trasera incorpora una firma luminosa horizontal y unas formas que refuerzan visualmente la anchura del vehículo.

El resultado es una berlina con una personalidad estética muy marcada, especialmente frente a los diseños más convencionales de algunos competidores alemanes. Considerarlo el Lexus más espectacular de la historia es una valoración subjetiva, pero su diseño representa una transformación importante dentro del catálogo de la marca.

Un habitáculo orientado al confort

El interior del nuevo ES mantiene la filosofía japonesa de hospitalidad Omotenashi, que busca ofrecer una experiencia especialmente agradable a todos los ocupantes. El salpicadero presenta una distribución minimalista, con una pantalla multimedia central de grandes dimensiones y una instrumentación digital. Lexus también ha desarrollado una nueva arquitectura de software que permite incorporar funciones de conectividad más avanzadas.

La distancia entre ejes de 2,95 metros contribuye a ofrecer una segunda fila espaciosa, especialmente interesante para quienes utilizan habitualmente las plazas posteriores. Dependiendo del acabado puede incorporar diferentes soluciones de confort, tapicerías de alta calidad y sistemas de sonido específicos. El maletero ofrece 493 litros en la versión híbrida, mientras las alternativas eléctricas pueden alcanzar los 517 litros. También incorpora la última generación del sistema Lexus Safety System+ 4.0, con diferentes asistentes de conducción y funciones de seguridad.

Híbrido o eléctrico, desde 61.500 euros

La nueva gama del Lexus ES incluye tres configuraciones mecánicas principales. El ES 300h utiliza un sistema híbrido autorrecargable que desarrolla 196 CV y anuncia un consumo homologado desde aproximadamente 4,8 litros cada 100 kilómetros. Esta alternativa obtiene la etiqueta ECO de la DGT y no necesita conectarse a un punto de carga.

Por encima aparece el ES 350e, completamente eléctrico, con tracción delantera y una potencia de 224 CV. La versión superior ES 500e incorpora tracción total DIRECT4 y desarrolla 343 CV. Ambas alternativas eléctricas obtienen la etiqueta CERO. Lexus ha anunciado la comercialización del nuevo ES en España desde 61.500 euros, tanto para el híbrido de acceso como para determinadas configuraciones eléctricas.

La gama también contempla acabados superiores que elevan considerablemente el precio. El nuevo ES no pretende competir únicamente mediante prestaciones o equipamiento. Su principal atractivo está en combinar una carrocería especialmente estilizada con un habitáculo espacioso y diferentes tecnologías de electrificación. Para quienes buscan una berlina premium y valoran una estética diferente, representa una de las propuestas más interesantes de Lexus.