Coches y Motos 15 NOV 2026 - 00:18h.

0 a 100 km/h en menos de 3 segundos y velocidad máxima de 340 km/h

Cristiano Ronaldo y su nuevo coche: un modelo exclusivo de Ferrari

Compartir







El Ferrari 12Cilindri Manuale recuerda a los deportivos que uno reconoce antes de leer el emblema. El capó se alarga hasta el parabrisas y la trasera queda limpia. La silueta remite a los grandes GT sesenteros, pero no parece una copia. Ferrari mira atrás sin perder de vista el presente.

La referencia es el 365 GTB4, el Daytona. Ferrari lo recuerda con líneas finas en el divisor delantero y las aletas traseras. La insignia lateral grabada con láser distingue esta edición. El resultado es discreto y reconocible. Son cambios pequeños, pero dan identidad propia a la serie sin alterar la forma del coche.

PUEDE INTERESARTE El Ferrari más codiciado de la historia es de los años 60

Hasta 830 CV de potencia y menos de 3 segundos para el 0 a 100 km/h

Bajo el capó trabaja un V12 atmosférico de 6,5 litros. Entrega 830 CV y 678 Nm. El coche acelera de 0 a 100 km/h en 2,9 segundos y supera los 340 km/h. Son cifras de superdeportivo, aunque el 12Cilindri también está pensado para hacer largos viajes.

PUEDE INTERESARTE El nuevo Porsche Macan Electric lleva el diseño de Porsche a una nueva era y deja atrás a muchos SUV de lujo

La palanca cambia la relación del conductor con el coche. El sistema Manuale by-wire incorpora pedal de embrague y selector físico, pero utiliza una transmisión DCT de ocho marchas. La electrónica lee los movimientos y los convierte en órdenes. El conductor selecciona las marchas con la palanca y conserva la opción de viajar en automático.

Serie limitada a 1.499 unidades y precio para pocos bolsillos millonarios

El conductor mueve la palanca por una rejilla de seis posiciones. Es un gesto casi desaparecido en los Ferrari nuevos. Cuando el tráfico se complica, puede elegir el modo automático. La caja DCT cambia entonces las marchas. El coche permite participar en la conducción o viajar con más calma.

Ferrari entregará solo 1.499 unidades. Cada coche será una pieza exclusiva para coleccionistas, con acabados y detalles propios. La producción limitada atraerá a quienes disfrutan al volante. En cualquier caso, no son muchos los que están dispuestos a pagar los 590.000 euros que cuesta. Una cifra reservada a muy pocos, como también lo será esta serie.