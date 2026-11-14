El nuevo EBRO es, a ojos de muchos, uno de los SUV más bonitos que ha presentado la marca española

Coches y Motos 14 NOV 2026 - 12:22h.

Es el SUV más grande de la renovada EBRO

EBRO tiene un SUV a un precio tentador, y con motor híbrido

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EBRO ha regresado al mercado con la intención de hacerse un hueco entre los fabricantes de SUV. La histórica marca española, conocida durante décadas por sus vehículos industriales, vive una nueva etapa con modelos muy diferentes. El EBRO S900 representa su propuesta más ambiciosa hasta la fecha. Un todocamino de grandes dimensiones que apuesta por un diseño elegante, mucha tecnología y una mecánica híbrida enchufable de altas prestaciones.

El S900 es también una demostración de hasta dónde quiere llegar la marca española. EBRO no se conforma con competir entre los SUV generalistas. Su nuevo modelo apunta directamente a vehículos como el Mazda CX-60, el Mitsubishi Outlander o el Audi Q5. Y lo hace con una propuesta que combina una imagen sofisticada, un equipamiento abundante y unas prestaciones que poco tienen que envidiar a las de algunos modelos prémium.

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El EBRO S900 juega en la liga de los grandes

Buena parte de su atractivo está en el diseño. El EBRO S900 presenta un frontal imponente, con una parrilla de grandes dimensiones y unos grupos ópticos estilizados. La carrocería combina superficies limpias con líneas marcadas que refuerzan su personalidad. Sus proporciones también ayudan. Mide 4,81 metros de largo, 1,92 metros de ancho y 1,74 metros de alto, con una batalla de 2,80 metros.

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La mecánica es otro motivo para prestar atención al S900. Su sistema híbrido enchufable desarrolla 425 CV de potencia conjunta y 580 Nm de par máximo. Gracias a estas cifras, el SUV acelera de 0 a 100 km/h en 5,8 segundos. Además, anuncia 140 kilómetros de autonomía eléctrica y hasta 1.050 kilómetros de autonomía combinada. El consumo ponderado homologado es de 1,7 litros cada 100 kilómetros.

Una sola versión a la venta

El interior tampoco se queda atrás. EBRO ofrece un habitáculo espacioso y un maletero que puede alcanzar los 2.065 litros. Con cinco plazas disponibles, la capacidad llega a los 819 litros. La marca comercializa el modelo con un único acabado, denominado Luxury, que incluye instrumentación digital, sistema multimedia, cámaras de visión periférica, asientos eléctricos y calefactables, climatizador automático y numerosas ayudas a la conducción.

Todo este conjunto tiene un precio que busca marcar diferencias. El EBRO S900 está anunciado desde 48.662 euros al contado, mientras que la oferta con financiación y ayudas del Plan Auto+ reduce la cifra hasta 41.590 euros. La diferencia resulta especialmente llamativa al compararlo con algunos de sus rivales, que pueden superar ampliamente estas cantidades con equipamientos y prestaciones similares.