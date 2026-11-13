Coches y Motos 13 NOV 2026 - 21:28h.

Hay vida más allá de los top ventas en España

El nuevo Nissan es, para muchos, la mayor maravilla

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El Nissan Qashqai y el Toyota RAV4 son dos de los SUV familiares más conocidos del mercado español. Ambos destacan por sus mecánicas electrificadas, una buena habitabilidad y un equipamiento tecnológico completo. Sin embargo, quienes buscan una alternativa más económica tienen en el KGM Korando una propuesta que merece atención, especialmente cuando aparecen descuentos importantes.

El modelo surcoreano apuesta por una fórmula relativamente sencilla: una carrocería espaciosa, un motor de gasolina de potencia suficiente y un precio que puede situarse considerablemente por debajo del de sus competidores. Eso sí, conviene aclarar que el Korando es ligeramente más grande que el Qashqai, pero más pequeño que el RAV4.

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Un SUV compacto con mucho espacio

El KGM Korando mide aproximadamente 4,45 metros de longitud, frente a los 4,43 metros del Nissan Qashqai y los 4,60 metros del Toyota RAV4. Su carrocería presenta un diseño robusto, con un frontal elevado, una parrilla de grandes dimensiones y unos faros estilizados. De perfil destacan una línea de techo prácticamente horizontal, pasos de rueda marcados y una superficie acristalada generosa.

La trasera incorpora un portón amplio que facilita el acceso al equipaje. El habitáculo dispone de cinco plazas y una segunda fila con espacio suficiente para que viajen adultos cómodamente. Uno de sus principales argumentos está en el maletero, que ofrece una capacidad anunciada de 551 litros.

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Es una cifra interesante para un SUV de aproximadamente 4,45 metros y permite transportar equipaje para viajes familiares sin demasiadas dificultades. El Qashqai también dispone de una capacidad de carga generosa, mientras el RAV4 juega con la ventaja de una carrocería de mayores dimensiones. Por tanto, el Korando destaca especialmente por el aprovechamiento del espacio respecto a su tamaño y precio.

Un motor de gasolina de 163 CV

El KGM Korando utiliza un motor de gasolina turboalimentado de 1,5 litros que desarrolla 163 CV. Esta mecánica ofrece unas prestaciones suficientes para desplazamientos cotidianos y viajes largos. Dependiendo de la versión, puede asociarse a una transmisión manual o automática.

También existen configuraciones de tracción delantera y alternativas de tracción total, según la disponibilidad comercial. El Korando no utiliza un sistema híbrido completo como el Toyota RAV4 ni una tecnología semejante al e-Power del Nissan Qashqai. Por tanto, su consumo puede resultar superior, especialmente en ciudad.

Esta diferencia resulta importante para quienes recorren muchos kilómetros al año y buscan reducir el gasto de combustible. Sin embargo, el KGM responde con una mecánica convencional y un precio de adquisición potencialmente inferior.

Una promoción desde 18.650 euros

Uno de los principales argumentos comerciales del Korando está en sus descuentos. KGM ha anunciado una promoción que permite acceder a determinadas versiones desde 18.650 euros financiando. La oferta corresponde a una campaña con condiciones específicas, por lo que no debe confundirse con el precio al contado.

La financiación publicada incluía una entrada, cuotas mensuales y un pago final elevado. Además, algunos descuentos estaban vinculados a requisitos comerciales, como la fidelización. Por tanto, resulta imprescindible comprobar la vigencia de la campaña y el coste total de adquisición antes de tomar una decisión.

El Nissan Qashqai y el Toyota RAV4 ofrecen mecánicas electrificadas más eficientes y una dotación tecnológica moderna. El Korando responde con un habitáculo espacioso, un maletero generoso y una tarifa potencialmente muy competitiva. Para quienes necesitan un SUV familiar y conceden especial importancia al presupuesto inicial, representa una alternativa interesante. Su principal virtud está en ofrecer espacio y funcionalidad sin obligar a asumir el desembolso habitual de modelos más caros.