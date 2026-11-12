El KGM Korando demuestra que es posible acceder a un SUV amplio sin dar el salto a las marcas más caras

Coches y Motos 12 NOV 2026 - 08:27h.

La marca coreana no está entre las más vendidas, pero tiene modelos muy interesantes

El KGM irrompible que, para muchos, es el mejor para familias

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El mercado de los SUV compactos está dominado por modelos como el Nissan Qashqai, el Kia Sportage o el Hyundai Tucson. Sin embargo, existen alternativas menos conocidas que pueden resultar interesantes para quienes necesitan espacio y equipamiento sin asumir un presupuesto elevado. El KGM Korando es una de ellas, con una carrocería familiar y una oferta comercial orientada a competir mediante el precio.

El fabricante surcoreano, anteriormente conocido como SsangYong, mantiene una filosofía que concede especial importancia a la funcionalidad. El Korando no pretende destacar por una tecnología especialmente sofisticada ni por un diseño revolucionario, pero ofrece una combinación de habitabilidad, capacidad de carga y equipamiento que merece atención.

Un SUV familiar de 4,45 metros

El KGM Korando mide aproximadamente 4,45 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas. Su diseño presenta un frontal robusto, con una parrilla de grandes dimensiones, faros estilizados y un paragolpes que refuerza su imagen de SUV tradicional. De perfil destacan una línea de techo relativamente horizontal, pasos de rueda marcados y una superficie acristalada generosa.

La trasera incorpora unos pilotos horizontales y un portón amplio que facilita el acceso al equipaje. El habitáculo ofrece cinco plazas y una segunda fila con espacio suficiente para adultos. Una de sus principales ventajas está en el maletero, que dispone de aproximadamente 551 litros de capacidad según las especificaciones del fabricante.

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Es una cifra interesante para un automóvil de estas dimensiones y permite transportar equipaje para viajes familiares. El interior utiliza una distribución convencional, con instrumentación digital en determinadas versiones y una pantalla multimedia central. También dispone de numerosos espacios de almacenamiento y diferentes controles físicos.

Un motor de gasolina de 163 CV

El Korando utiliza un motor de gasolina turboalimentado de 1,5 litros que desarrolla 163 CV. Esta mecánica ofrece unas prestaciones suficientes para desplazamientos cotidianos y viajes por carretera. Dependiendo de la configuración, puede asociarse a una transmisión manual o automática.

También existen versiones con tracción delantera y alternativas de tracción total, según la disponibilidad comercial. El Korando no utiliza un sistema híbrido completo como el de algunos competidores. Por tanto, su consumo puede resultar superior al de modelos electrificados como el Toyota Corolla Cross o el Kia Sportage Hybrid.

Sin embargo, su mecánica convencional puede resultar interesante para quienes buscan un automóvil de gasolina sin sistemas de electrificación complejos. La elección dependerá del kilometraje anual y del tipo de desplazamientos. Quienes circulan principalmente por ciudad pueden encontrar ventajas importantes en un híbrido, mientras el Korando mantiene argumentos en espacio y precio.

Un precio promocional especialmente competitivo

KGM anuncia el Korando en España desde 18.650 euros con los descuentos comerciales aplicables. Se trata de una cantidad muy competitiva para un SUV de aproximadamente 4,45 metros de longitud. Sin embargo, la promoción incluye condiciones específicas, entre ellas descuentos asociados a fidelización y otras campañas comerciales.

Por tanto, el precio final puede ser superior para quienes no cumplan todos los requisitos. Antes de comprar conviene comprobar el equipamiento incluido, la disponibilidad de unidades y el coste total de cualquier financiación. El Korando también dispone de diferentes asistentes de conducción y elementos de seguridad, aunque el equipamiento varía según el acabado.

Frente a modelos como el Nissan Qashqai o el Hyundai Tucson, el KGM puede resultar menos avanzado en electrificación y conectividad. Sin embargo, responde con una carrocería espaciosa y una tarifa que puede reducir considerablemente el desembolso inicial. Para quienes buscan un SUV familiar y conceden especial importancia al presupuesto, representa una alternativa que merece valorar. Su principal virtud está en ofrecer una buena funcionalidad sin obligar a dar el salto a modelos de precio considerablemente superior.