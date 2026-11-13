La berlina eléctrica de Volkswagen es uno de los coches más elegantes y estilizados del segmento

Coches y Motos 13 NOV 2026 - 17:28h.

El ID.7 es una apuesta top de la marca alemana

El nuevo Volkswagen ID.3 Neo es, sin lugar a duda, el modelo más bonito de la historia eléctrica de Volkswagen

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Volkswagen ha apostado por recuperar el protagonismo de las berlinas con el ID.7, un automóvil completamente eléctrico que combina una carrocería de grandes dimensiones con una silueta especialmente aerodinámica. Frente a la proliferación de SUV, el modelo alemán utiliza unas proporciones más tradicionales y una línea de techo descendente que contribuye a transmitir una imagen elegante.

Su planteamiento busca ofrecer una alternativa a modelos como el Hyundai Ioniq 6, el BMW i5 o el Polestar 2, con especial atención a la autonomía, el confort y el espacio interior. Además, dispone de una carrocería familiar Tourer para quienes necesitan una capacidad de carga superior.

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Una berlina de casi cinco metros

El Volkswagen ID.7 mide aproximadamente 4,96 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas. Su diseño presenta un frontal de formas suaves, unos faros estilizados y una firma luminosa horizontal que refuerza visualmente la anchura del vehículo. La ausencia de una parrilla tradicional permite crear una superficie delantera especialmente limpia.

De perfil destaca una línea de techo que desciende progresivamente hacia la parte posterior, creando una silueta de inspiración fastback. También incorpora unos tiradores de puertas integrados y diferentes soluciones aerodinámicas destinadas a reducir la resistencia al avance. Volkswagen anuncia un coeficiente aerodinámico de aproximadamente 0,23 para determinadas versiones de la berlina.

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La trasera incorpora unos pilotos horizontales y un portón que permite acceder a un maletero de 532 litros. El resultado es un automóvil de proporciones estilizadas que mantiene una funcionalidad adecuada para viajar.

Un interior espacioso y tecnológico

El ID.7 utiliza una plataforma eléctrica que permite aprovechar considerablemente el espacio disponible. Su distancia entre ejes de aproximadamente 2,97 metros contribuye a ofrecer una segunda fila especialmente amplia. El salpicadero presenta una distribución sencilla, con una pantalla multimedia central de 15 pulgadas y una instrumentación digital compacta.

También incorpora un sistema de visualización frontal con realidad aumentada en determinadas configuraciones. Volkswagen ofrece diferentes elementos destinados a mejorar el confort, como asientos con funciones de masaje, climatización avanzada y techo panorámico con control electrónico de transparencia. El habitáculo está pensado especialmente para desplazamientos largos, con una posición de conducción cómoda y un aislamiento acústico cuidado.

La carrocería Tourer mantiene buena parte de estas características y aumenta la capacidad del maletero hasta aproximadamente 605 litros. Por tanto, el ID.7 permite escoger entre una berlina estilizada y una alternativa familiar más práctica.

Hasta 709 kilómetros de autonomía

La gama del Volkswagen ID.7 incluye diferentes configuraciones mecánicas. La versión Pro utiliza un motor eléctrico de 286 CV y una batería de aproximadamente 77 kWh de capacidad útil. Por encima aparece el ID.7 Pro S, que incorpora una batería de 86 kWh útiles y permite alcanzar hasta 709 kilómetros de autonomía homologada WLTP en determinadas configuraciones.

También existe una variante GTX con tracción total y una potencia conjunta de 340 CV. Esta última ofrece prestaciones superiores, aunque su autonomía puede ser inferior debido al mayor consumo. El ID.7 admite carga rápida en corriente continua y dispone de diferentes funciones destinadas a optimizar la gestión energética.

Su principal atractivo está en combinar una autonomía elevada con una carrocería aerodinámica y un habitáculo espacioso. Frente a los SUV eléctricos de dimensiones semejantes, la berlina puede ofrecer ventajas en eficiencia gracias a su menor resistencia al aire. El Volkswagen ID.7 no pretende destacar mediante una estética agresiva ni elementos decorativos excesivos.

Su diseño apuesta por superficies limpias y unas proporciones equilibradas que transmiten elegancia. Para quienes buscan un eléctrico de gran autonomía y prefieren las berlinas tradicionales, representa una de las propuestas más interesantes del mercado.