El KGM Tívoli propone un SUV bien equipado al alcance de quienes buscan gastar menos en su próximo coche

Coches y Motos 07 NOV 2026 - 16:44h.

Con posibilidad de elegir opciones adaptadas al GLP

Esta es la garantía de registro que ofrece KGM para sus Torres EVX

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El KGM Tívoli se presenta como una alternativa económica al MG ZS y al Dacia Duster. El SUV surcoreano apuesta por un precio competitivo, un equipamiento completo y diferentes opciones mecánicas. La marca ofrece motores de gasolina y versiones adaptadas al GLP, con potencias de hasta 163 CV. Una combinación pensada para quienes necesitan un coche práctico sin disparar el presupuesto.

La versión de acceso tiene un precio oficial de 21.650 euros, aunque los descuentos permiten reducirlo hasta 15.650 euros. KGM aplica una rebaja promocional de 3.000 euros, otros 1.000 euros por fidelización y 2.000 euros adicionales por financiar. El comprador debe cumplir todas estas condiciones para acceder al importe anunciado.

Un tapado entre los SUV low cost a tener muy en cuenta

El motor básico es un gasolina 1.4 turbo de cuatro cilindros y 135 CV. Este bloque desarrolla 280 Nm de par máximo y utiliza una caja manual de seis velocidades. La tracción es delantera y la velocidad máxima alcanza los 181 km/h. El fabricante también comercializa esta mecánica adaptada al GLP desde 18.400 euros, manteniendo la transmisión manual. Esta versión obtiene la etiqueta ECO de la DGT.

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Por encima aparecen las versiones de 163 CV, destinadas a quienes buscan mayores prestaciones. Estas variantes también pueden funcionar con GLP. La opción con cambio manual parte de 22.100 euros, mientras que la equipada con transmisión automática eleva el precio hasta 23.900 euros.

Equipamiento muy completo

El espacio interior también juega a su favor. El KGM Tívoli mide 4,23 metros de largo, 1,80 metros de ancho y 1,62 metros de alto. Su batalla es de 2,60 metros. El maletero ofrece 427 litros, una cifra suficiente para transportar equipaje, compras o el material habitual de una familia.

El equipamiento básico incluye control de crucero, Bluetooth y seis altavoces. También incorpora climatización manual, volante multifunción, retrovisores eléctricos calefactables y luces diurnas LED. La dotación de seguridad contempla frenada automática de emergencia, mantenimiento de carril, reconocimiento de señales y control de estabilidad.