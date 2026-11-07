El Citroën C5 Aircross apuesta por un confort familiar que, para la mayoría, supera al del Peugeot 3008

Coches y Motos 07 NOV 2026 - 18:44h.

El confort incuestionable de Citroën sumado a una altísima eficiencia

Este Citroën con un toque retro es una tentación

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El Citroën C5 Aircross tiene una prioridad: ofrecer comodidad a toda la familia. Mientras otros SUV buscan una imagen deportiva, el modelo francés apuesta por un habitáculo espacioso, una conducción relajada y suspensiones especialmente confortables. Esta filosofía lo convierte en una alternativa al Peugeot 3008, además de otros rivales como el Kia Sportage, el Nissan Qashqai o el Renault Austral.

La suspensión Citroën Advanced Comfort marca buena parte de su personalidad. Este sistema está concebido para filtrar las irregularidades del asfalto y mejorar la comodidad durante los desplazamientos largos. El C5 Aircross también destaca por su espacio interior. Su carrocería mide 4,50 metros de largo y dispone de una distancia entre ejes de 2,73 metros. El maletero alcanza 720 litros, ampliables hasta 1.630 litros.

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Tres versiones mecánicas a elegir, todas electrificadas

Citroën anuncia el C5 Aircross desde 32.690 euros al contado. La marca también ofrece una fórmula de financiación con cuotas de 179 euros mensuales, una entrada de 7.058,98 euros y una última cuota de 19.786,91 euros. El acceso a la gama corresponde a una mecánica de gasolina electrificada, que permite combinar un consumo contenido con las ventajas de la etiqueta ECO.

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El motor 1.2 turbo incorpora tecnología híbrida ligera de 48 voltios. El conjunto desarrolla 145 CV y 230 Nm, asociados a una transmisión automática de doble embrague y seis velocidades. La tracción es delantera. El SUV acelera de 0 a 100 km/h en 11,2 segundos y homologa 5,4 litros cada 100 kilómetros.

Dos variantes con etiqueta CERO de la DGT

La gama también incluye una versión híbrida enchufable de 225 CV. Esta alternativa combina un motor de gasolina de 1,6 litros con otro eléctrico y ofrece 96 kilómetros de autonomía eléctrica gracias a su batería de 21 kWh. Su precio anunciado parte de 39.990 euros, sin ayudas. Para quienes prefieren prescindir del combustible, existe una variante eléctrica de 210 CV y hasta 520 kilómetros de autonomía, desde 36.890 euros.

El acabado You ya incorpora una dotación tecnológica completa. Incluye pantalla táctil de 13 pulgadas, instrumentación digital de 10 pulgadas, climatizador bizona, navegador y cargador inalámbrico. También ofrece llantas de 19 pulgadas, cámara trasera, control de crucero adaptativo y diferentes asistentes de conducción. Los acabados Plus, Business y Max amplían las posibilidades.