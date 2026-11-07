BYD crea el que, para muchos, es el coche accesible más bonito del mercado

Coches y Motos 07 NOV 2026 - 15:04h.

La alternativa eléctrica perfecta para urbanitas que o quieren pagar de más por marca

El nuevo BYD es una fotocopia del Toyota Corolla

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El BYD Dolphin Surf demuestra que un coche eléctrico económico también puede tener personalidad. El fabricante chino ha diseñado un utilitario de líneas modernas, proporciones compactas y una imagen deportiva que no pasa desapercibida. Este modelo, hermano pequeño del Dolphin, llega para competir con el Renault 5 eléctrico, el Peugeot e-208 y el Dacia Spring. Su diseño y su precio lo convierten en una alternativa especialmente atractiva.

El Dolphin Surf mide 3,99 metros de largo, 1,72 metros de ancho y 1,59 metros de alto. Su distancia entre ejes alcanza los 2,50 metros. Estas proporciones facilitan los desplazamientos urbanos y permiten aprovechar el espacio interior. Además, el maletero ofrece 308 litros, ampliables hasta 1.037 litros abatiendo los asientos posteriores.

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Dos opciones muy económicas a elegir

La gama comienza con la versión Active de 88 CV. Su motor eléctrico desarrolla 175 Nm y utiliza una batería de 30 kWh. La autonomía homologada alcanza los 220 kilómetros, aunque en ciclo urbano puede llegar a 356 kilómetros. Esta variante acelera de 0 a 100 km/h en 11,1 segundos y alcanza los 150 km/h.

BYD anuncia el Dolphin Surf desde 18.780 euros al contado. Sin embargo, la cifra puede reducirse hasta 12.955 euros financiando y aplicando las ayudas públicas. La marca contempla un adelanto de 3.375 euros correspondiente al Plan Auto+, según las condiciones promocionales.

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El acabado Boost mantiene los 88 CV, pero incorpora una batería de 43,2 kWh. Gracias a ella, la autonomía aumenta hasta 322 kilómetros, con 507 kilómetros en ciudad. Su precio parte de 18.455 euros. También añade llantas de aleación de 16 pulgadas, sensor de lluvia y asientos delanteros eléctricos.

El equipamiento no decepciona

La versión Comfort eleva la potencia hasta 156 CV y 220 Nm. El modelo acelera de 0 a 100 km/h en 9,1 segundos y homologa 310 kilómetros de autonomía. Su precio comienza en 20.995 euros. Incluye faros LED, asientos calefactados, cargador inalámbrico y cámara de visión de 360 grados.

El equipamiento básico también resulta completo. BYD incorpora una pantalla giratoria de 10,1 pulgadas, instrumentación digital, Android Auto, Apple CarPlay y tecnología V2L. Además, ofrece control de crucero adaptativo y frenada automática de emergencia.